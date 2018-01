Entiende el reclamo de sus colegas por la falta de trabajo

13/01/2018 -

La actriz Eva De Dominici (22), a quien desde los 10 años, no le falta trabajo admitió entender la queja de sus colegas por la falta de oportunidades, aunque no sea lo que ella experimenta. "Estamos en un momento difícil, no hay tanto trabajo. Lo veo y sé que es así. Soy muy agradecida por estar en este lugar. Yo soy una persona que trabaja siempre para que le vaya mejor, pero no quiere decir que eso sea fácil o que realmente suceda. Que hoy esté estrenando una película no significa nada. Yo me considero una afortunada y le pongo mucha energía y no lo veo mal. Pero si hay una critica es porque algo pasa", dijo a Télam.