"A mí me dieron una profesión y vivo feliz de lo que amo"

"Yo juego el juego, pero no estoy subida al tren. Sé que se me dieron muchas oportunidades y trabajo para eso, pero no me creo nada. El éxito es subjetivo y es lo que a cada uno le toca. Uno puede estar en la cima de la carrera y en lo personal mal, entonces lo profesional no te importa; o puede ser al revés. Lo que siempre trato de tener en mente es que lo más importante es la familia, suena a cliché, pero es verdad". De esta manera explicó la protagonista de la película "No Dormirás", Eva De Dominici a Télam su relación con el éxito.

Y agregó: "Conozco mis límites. No me considero súper inteligente ni que las cosas se me dan con facilidad, sino que trabajo mucho para superar eso. Hay personas más dotadas. No es mi caso, pero sí le pongo toda la energía. A mí me dieron una profesión y vivo de lo que amo. No me puedo quejar".