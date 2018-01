"A veces por ser mujer enfrentas prejuicios"

13/01/2018 -

En los Premios Globos de Oro, entregados el domingo pasado, no hubo ni una mujer nominada a mejor directora y en el cine argentino, salvo excepciones, tampoco hay muchas que dirijan. En diálogo con Télam, Eva De Dominici aportó su mirada sobre esa supuesta escasez femenina en la dirección de los filmes.

"Siempre tuve directores hombres y ahora acabo de filmar con Bárbara Sarasola Day. Fue una experiencia hermosa. De mujer a mujer tuvimos un vínculo divino y una experiencia diferente. Nunca me había dirigido una y fue increíble. Hay un tema muy instalado sobre los derechos y el lugar de la mujer en la sociedad. Están saliendo de Hollywood, pero está en muchos lugares. Uno ve que a veces por ser mujer hay un cierto prejuicio por si vas a poder encararlo como un hombre.

Durante mucho tiempo el poder estaba en el hombre y la mujer se ubicaba en un lugar de vulnerabilidad. Es algo que está instalado de mujer a mujer, no sólo viene del hombre", remarcó Eva.

Y cuando habló de esos prejuicios, se refirió también a sus propias barreras. "No voy a decir que no las tengo...quizá se te ponen cuando te llega una posibilidad y vos pensabas que ibas para otro lado y ahí te preguntas si lo podrás afrontar. Pero no sólo en lo profesional, sino también en lo personal. No quiero dejar de hacer cosas por miedo, sino porque lo decido", explicó.