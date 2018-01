Rindas libres lo hace sentirse feliz

13/01/2018 -

"Hacemos lo que nos gusta. Estoy con mig hijos, con Homero y Martina Urlich, andamos viajando, sin que nada nos trabe; y con la posibilidad de hablar siempre de lo que querramos sin ningún verso". Así resumió Peteco Carabajal su etapa de trío con la que se está presentando en los Festivales.

¿El éxito no los apura?

De alguna manera ya lo han sentido también. Han ido compartiendo y aprendiendo. Homero está conmigo desde que ha nacido, Siempre ha tenido una participación en mis discos. Muchas veces hablamos del éxito de otros, vamos analizando cómo surge un artista, los compromisos que tiene un artista.

Yo le dije. por ejemplo, yo si fuera alguien ávido de éxito lo hubiera producido a Homero, lo hubiera hecho grabar, porque tiene buena voz, canciones propias, buena imagen en el escenario, todas las condiciones en las que uno se fija para producir un artistas. Sin embargo, él no tiene ningún apuro. Sabe que está en el camino y que tarde o temprano logrará su anhelo que es vivir de esto y ser alguien en la historia de la música popular. A lo mejor no va a ser Abel Pinto, pero no se preocupa, porque le escapa a eso, porque nadie es una estrella y anda mezclado con el público. A Charly no lo ibas a ver todos los días en la calle ni cuando vos quieras.