"La Juntada" llevó Santiago a Jesús María

13/01/2018 -

Desde que los organizadores del Festival de La Salamanca anunciaron la presentación de Peteco Carabajal, el Dúo Coplanacu y Raly Barrionuevo para la misma noche del 4 de febrero, sus seguidores comenzaron a fantasear con la vuelta a los escenarios de "La Juntada", aquella formación que los tuvo de protagonistas hace 15 años y que deleitó al público con lo mejor del folclore.

Y ese reencuentro se dio antes de lo previsto. Pero no en Santiago del Estero. Fue el Festival de Jesús María el preludio de lo que se podría llegar a vivir en febrero cuando la grilla les vuelve a acortar distancia colocándolos casi como a codo frente al público.

Los primeros en desplegar su repertorio fueron Roberto Cantos y Julio Paz; después le siguió Peteco con "Riendas libres" junto con su hijo Homero y Martina Urlich y finalmente Raly.

Parecía que era la despedida en una noche bien santiagueña. Sin embargo, para sorpresa de los asistentes Raly no volvió a entrar solo a escena sino que lo hizo acompañado por Peteco y los "Copla".

Ayer, fue el hijo de Carlos Carabajal quien hizo, para EL LIBERAL, un repaso de lo vivido.

-Se los veía muy felices durante la transmisión y en las fotografías que congelaron ese momento...

-Lo que pasa es que era algo especial porque es "La Juntada". Por más que no hayamos estado con todos los músicos con los que hemos grabado "La Juntada", Demi, el Mono Banegas, Guevara, Ramírez, Andrea, quienes han sido muy importantes en el sonido de ese disco; por más que sepamos que ése no era el sonido original de La Juntada, hemos valorado mucho el hecho de poder cantar los cuatro con guitarra, bombo y violín, y hacer los temas que han sido fundamentales en ese disco.

-¿Habían logrado ensayar o fue algo espontáneo?

-El Festival nos contrató a los tres, pero no para que hagamos algo juntos. Sin embargo el hecho de estar la misma noche ha sido lo que ha permitido que subamos. Pero no hubo uno de nosotros que dijo subamos los tres. Ya sabíamos que lo íbamos a hacer. Pero no ensayamos. Fue algo natural.

-¿Qué significó para vos en lo personal?

-Para mí ha sido una alegría linda porque al volver a cantar con ellos, como compañero, he disfrutado mucho sin ningún tipo de análisis. Fue muy fuerte el hecho de que estemos ahí y que estemos cantando juntos. No importaba si sabíamos la letra o no, o si habíamos ensayado. Lo lindo era cantar y brindarnos esa felicidad y compartirlo con la gente que estaba ahí.

-¿Es esto lo que se viene para Santiago durante La Salamanca?

-Un bloquecito así seguro vamos a hacer en La Salamanca porque nos presentamos la misma noche, y porque lo que hicimos nos dio una alegría única. Ha sido lindo para todos nosotros y el público hizo una fiesta. Lo han disfrutado como nosotros. Cantaban, bailaban. Ha sido algo único. "La Juntada" hizo vibrar al público con "Violinista de los Montes", "La amorosa" y "Somos nosotros", entre otros temas, para terminar regalando dos bises "Añoranzas" y "La Mazamorra".