Sol Pérez sabe que la quieren ver siempre sexy

Fotos Sol se animó a tirarse a la pileta, aunque no hizo un clavado sino un "panzazo".

13/01/2018 -

No es Viña del Mar, pero eso a quién le importa. En Carlos Paz, durante una entrevista con el programa Los Ángeles de la Mañana que conduce Ángel De Brito, Sol Pérez se animó a protagonizar "un piletazo" (como el que realizan las estrellas en Chile para abrir la temporada del Festival), que dejó boquiabiertos a todos, por lo sexy.

La rubia que el año se convirtió en la revelación de la pista mediática de Marcelo Tinelli se rió de su estilo para tirarse a la pileta cuando Ángel le dio su devolución: "¡Uy! Eso fue un panzazo, no fue un piletazo. Panzazo de Sol Pérez para cerrar la semana. Tiene la mejor onda".

Y sí, quizás eso, su simpatía, al margen de sus curvas, sea la clave para tener al público de Villa Carlos Paz rendido a sus pies, gracias a su participación en la obra "La Isla Encantada" junto a Pedro Alfonso, Marcelo Polino, Nazareno Casero, Rocío Robles y Belén Pouchan, entre otros.

Lo mejor es que a Sol poco le importa lo que opinen los demás sobre porqué llegó al lugar que ocupa en la temporada teatral veraniega.

"Muchos dicen que llegué por mi cola, pero no creo. Yo empecé haciendo sorteos, no mostraba la cola. Cuando estuve en Combate, usaba un top y un shorcito y no me conocía nadie. Yo la pegué siendo la Chica del Clima (en TyC), la gente compró eso. Yo siempre fui igual", explicó en el programa de De Brito.

Aunque después admitió que hay de todo un poco en la personalidad de cada uno como para ganarse el afecto de los espectadores.

"Todo ayuda, uno es un combo: tu forma de pensar, tu cuerpo, tu físico, pero después te tenés que saber manejar. Lo más difícil no es llegar: hacés quilombo, te agarrás de las mechas con alguien y ya está. Lo más difícil es mantenerse", reflexionó Sol.

La alta exposición no le trajo solo mieles, sino también la crítica constante. "El Bailando me dio mucha exposición, estar acá en una de las obras más vistas de Carlos Paz, la gente se va súper contenta de ver La isla encantada. Es más fácil pegarle a quien le está yendo bien que, tal vez, a quien no le está yendo tan bien. Todo el mundo tiene algo para decir, ¿qué onda?", se quejó la rubia del clima, quien tuvo algunos roces con Claudia Ciardone, Pamela Sosa e incluso Noelia Marzol.

De su vida privada se sabe que está soltera, aunque la vincularon con distintas figuras del espectáculo y del ambiente futbolístico.