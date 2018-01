Gonzalo Valenzuela anhela poder pasar más tiempo con los hijos que tuvo con Juana Viale

-

El actor chileno Gonzalo Valenzuela está protagonizando la telenovela "Si yo fuera rico", con la actriz María Gracia Omegna, quien era su pareja. Y cada vez que puede se hace una escapada a la Argentina, no por cuestiones de trabajo, sino porque aquí viven los hijos que tiene con Juana Viale, la nieta de Mirtha Legrand, y quienes lo hacen sentirse incompleto.

"Hay algo que me tiene rengo, por decirlo de alguna manera, hay algo que no me deja avanzar en muchas cosas y ya tengo la claridad de que es eso, que necesito estar en el día a día con los niños y preocuparme de sus cosas cotidianas", confesó en una entrevista con la Revista Hola que reprodujo Infobae.

A lo que hace referencia el actor es a su anhelo de instalarse en la Argentina, muy pronto, para poder pasar más tiempo con Silvestre y Alí, de nueve y cinco años.

El año pasado el actor estuvo algunos meses en el país grabando su participación en la telenovela "Las Estrellas". Este año regresó para darle un cierre a su personaje. Sin embargo, aún no encontró ese proyecto que lo haga pensar en quedarse definitivamente en Buenos Aires. "Tengo la suerte de poder vivir y trabajar en los dos lados", admitió Valenzuela sobre su ir y venir entre Argentina y Chile.