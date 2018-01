Fotos La lección de "Manu" Ginóbili al ser consultado por un posible retiro

Hoy 12:02 -

No existen dudas de que el nombre de Emanuel Ginóbili quedará plasmado por siempre en la historia del básquet mundial, además de ser recordado como uno de los deportistas más importantes de Argentina. Cada actuación agiganta su imagen dentro de la competencia y en cada reflexión que brinda a la prensa profundiza aún más sus raíces de ídolo fuera de las canchas.

A los 40 años, y a pesar de brillar día a día en los partidos, el ocaso de su trayectoria puede vislumbrarse en el horizonte. La consulta de los periodistas tras el partido ante Los Angeles Lakers rondó en torno a la proyección de su figura a lo largo del tiempo una vez que no juegue más. Manu salió con una finta histórica.

"Eso de ser recordado está tan sobrevalorado… No sé si quiero ser recordado. Quiero serlo por mis hijos, ser buen padre y darles una buena educación, pero por lo que hice en la cancha… No sé, quiero ser recordado como un buen tipo, alguien que trató de contribuir y hacer lo mejor que pudo", sentenció en tono reflexivo ante el micrófono de ESPN.

El bahiense ostenta cuatro anillos en sus 16 temporadas en la NBA. En este año ya acumula récords que lo ponen a la altura de leyendas como Kareem Abdul-Jabbar y Michael Jordan. Parece importarle poco: "Tampoco voy a vivir toda la vida de cómo seré recordado. Cuando termine esto voy a ser otra persona, voy a hacer otra cosa y no voy a vivir de recuerdos".

Ginóbili disputó dos veces el juego de las estrellas –2005 y 2011– y ahora puja por la chance de volver a estar presente gracias a una incansable campaña en las redes sociales. "No hay grandes retos este año, ese es el reto. Estar tranquilo y seguir disfrutando de cada partido porque no sé cuál será el último. Estoy ayudando y me siento tranquilo y contento", advirtió.

Los San Antonio Spurs marchan en la tercera colocación de la conferencia oeste en la actualidad tras sumar 28 triunfos y 15 derrotas, con Manu siendo un puntal para sostener la performance de la franquicia.