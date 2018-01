Saltó desde un puente para salvar a una nena que se ahogaba

Fotos Walter Monzón.

Hoy 18:39 -

En las últimas horas, un tucumano protagonizó una historia de heroísmo sin igual: al ver que una nena cayó al río Gastona, no dudó en saltar desde una altura de 12 metros para rescatarla. El hecho ocurrió en la ciudad de Concepción, en Tucumán.

Te recomendamos: "Un día como hoy, hace 12 años, se producía el "Robo del Siglo""

“Venía de trabajar y escuché gritar a unas chiquitas. Dejé la máquina en la ruta y salté del puente para poder sacarla. Caí casi en la arena y corrí para poder sacarla. Habrá tenido 7 u 8 años, más no. Tenía la mitad del cuerpo en el agua. Si no llegaba tal vez la corriente se la llevaba”, relató Walter Monzón.

La nena y sus hermanas cruzaban un puente de hierro pero no se dieron cuenta de que una de las baldosas estaba floja. Por el hueco cayó la más chica. “Yo caí y me golpeé la rodilla, que la tengo mal: me rompí los ligamentos y tengo un quiste”, contó Monzón.

Todo el episodio fue visto por Natalio Danzo, un transportista que pensó que el trabajador quería suicidarse. Al enterarse de lo sucedido, le sacó una foto y subió la historia a Facebook. En cuestión de minutos, se viralizó y al trabajador tucumano no sólo le regalaron un celular sino que recibió muchas ofertas de trabajo.