CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de Enero 2018

A LAS 21.45 EL SULTÁN - ADELANTO

Hoy 20:52 -

CANAL 7

10.00 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE

MORFI

15.30 CINE. VAQUERAS Y ANGELES

17.00 CINE. COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ

18.00 CINE. ESTO ES GUERRA

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. ESTO ES GUERRA (CONTINUACIÓN)

20.45 CASADOS CON HIJOS

21.45 EL SULTÁN - ADELANTO

22.45 CINE. LA HABITACIÒN DEL PÀNICO

00.30 VIEJOS SON LOS TRAPOS

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

12.00 MAURO, LA PURA VERDAD

15.00 CUALQUIERA PUEDE BAILAR

16.30 SECRETOS VERDADEROS DE COLECCIÓN

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 INFAMA RECARGADO

22.00 DEBO DECIR

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.30 COCINEROS ARGENTINOS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 MEGASESTRUCTURAS

18.30 LA ERA DE LA IMAGEN

19.30 HISTORIAS MÍNIMAS

CANAL 9

13.00 NACHO LIBRE

15.00 ALERTA COBRA

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

22.00 PETER CAPUSOTTO

EL TRECE

10.15 CINE A LA MAÑANA

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.30 PASAPALABRA

00.00 CUCINARE

CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 VIVIR SANTIAGO

17.30 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET CAPITALINA

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 PAYE

21.00 GIGANTES DEL SUR

22.00 EN VIAJE

22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 TOP RANKING

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 SIN PROTOCOLO

23.00 EN PLENITUD

PELÍCULAS

CINEMAX

07.23 EN BUSCA DEL TESORO DE SANTA

08.43 SCOOBY-DOO! LA LOCURA DEL MONSTRUO LUNAR

10.18 SUPERMAN II

12.34 BATMAN. ATAQUE A ARKHAM

14.05 ENREDADOS

15.55 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO

17.52 EL APRENDIZ DE BRUJO

19.54 LA NOCHE DEL DEMONIO

22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER?

23.52 30 DÍAS PARA IR A LA CÁRCEL

TCM

09.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.04 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.30 LA NIÑERA

10.56 LA NIÑERA

11.22 EN BUSCA DE UN SUEÑO

13.14 LIBEREN A WILLY 2

15.04 BABE, EL PUERQUITO VALIENTE

16.46 BEETHOVEN 2

18.27 MI PERRO SKIP

20.14 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS

22.00 KARATE KID

TNT

06.00 PAPÁ ES UN ÍDOLO

07.04 JIM Y EL DURAZNO GIGANTE

08.26 LA ENTREGA INMEDIATA

10.06 LA ISLA DE NIM

11.53 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

14.03 LO MEJOR DE CRITICS’ CHOICE AWARDS

14.04 TITANES DEL PACÍFICO

16.25 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

18.12 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO

20.22 LO MEJOR DE CRITICS’ CHOICE AWARDS

20.23 AVIONES

22.00 SIN HIJOS

23.40 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?

01.40 AMERICAN PIE PRESENT

SPACE

07.28 SOCIOS POR ACCIDENTE

08.59 SOCIOS POR ACCIDENTE 2

10.31 NUEVE REINAS

12.31 LINTERNA VERDE

14.32 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

17.18 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

19.38 ATRACCIÓN PELIGROSA

22.00 EL VENGADOR DEL FUTURO

CINECANAL

09.45 EL VIAJE DE MAX

11.35 AGUA PARA ELEFANTES

13.40 EL PERIODISTA, LA LEYENDA DE RON BURGUNDY

15.20 THE TRUMAN SHOW

17.10 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE LA LUNA

20.00 PADRES POR DESIGUAL

22.00 LOS PINGÜINOS DE MADAGASCAR

SONY

07.00 ONCE UPON A TIME

08.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

11.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

14.00 ONCE UPON A TIME

16.00 AMERICA’S GOT TALENT

23.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

A DÓNDE IR

EL PRÓXIMO FESTIVAL PARA AGENDAR: LA SALAMANCA, EN FEBRERO

JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS, VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES, FLORENCIA PAZ, “POCHI” CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYADORES, SACHEROS SANTIAGUEÑOS, KARLOS ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y LQUMBIA.

VIERNES 2: ULISES BUENO, NÉSTOR GARNICA, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA, LOS SIN NOMBRE, LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, TRULALÁ CON TYAGO GRIFFO (HIJO DE “LA BOMBA TUCUMANA”), MOSOJ ÑAUPA, AVENIDA FOLK Y PABLO CARABAJAL.

SÁBADO 3: LOS MANSEROS, LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO, DEMI CARABAJAL, MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y LUISA GALVÁN.

DOMINGO 4: DÚO COPLANACU, RALY BARRIONUEVO, PETECO CARABAJAL, BANDA XXI, JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS, DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.

LUNES 5: LUCIANO PEREYRA, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES, LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO, MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL, KALAMA, SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y LOS KIJANOS

SUNSTAR

COCO (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

14/01 - 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Cast)

OLE, EL VIAJE DE FERDINAND (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

14/01 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

JUMANJI: EN LA SELVA (2D):

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

22:10 (Subt) 00:40 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

14/01-14:00 (Cast) 16:30 (Cast) 19:00 (Cast)

PEQUEÑA GRAN VIDA (2D):

COMEDIA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

14/01 21:30 (Subt) 00:20 (Subt)

OLE, EL VIAJE DE FERDINAND (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

14/01 - 15:30 (Cast) 18:00 (Cast)

EXTRAORDINARIO (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 17/01, 20.10

NO DORMIRÁS (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

14/01 - 17/01 22:25 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

COCO ATP, CASTELLANO 2D

17.10, 19.30, 22 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP, CASTELLANO 3D

18.20 (TODOS LOS DÍAS)

JUMANJI: EN LA SELVA, CASTELLANO 2D

APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

16.30, 22.50 (TODOS LOS DÍAS)

JUMANJI: EN LA SELVA APTA 13 AÑOS, CASTELLANO 3D

20.20 (TODOS LOS DÍAS)

OLE: EL VIAJE DE FERDINAND ATP, CASTELLANO 2D

19 (TODOS LOS DÍAS)

NO DORMIRÁS, CASTELLANO 2D

APTA 16 AÑOS

21.20, 23.30 (TODOS LOS DÍAS)

 
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