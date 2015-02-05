CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de Enero 2018
A LAS 21.45 EL SULTÁN - ADELANTO
Por El Liberal
Hoy 20:52 -
CANAL 7
10.00 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE
MORFI
15.30 CINE. VAQUERAS Y ANGELES
17.00 CINE. COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ
18.00 CINE. ESTO ES GUERRA
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. ESTO ES GUERRA (CONTINUACIÓN)
20.45 CASADOS CON HIJOS
21.45 EL SULTÁN - ADELANTO
22.45 CINE. LA HABITACIÒN DEL PÀNICO
00.30 VIEJOS SON LOS TRAPOS
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MAURO, LA PURA VERDAD
15.00 CUALQUIERA PUEDE BAILAR
16.30 SECRETOS VERDADEROS DE COLECCIÓN
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 INFAMA RECARGADO
22.00 DEBO DECIR
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.30 COCINEROS ARGENTINOS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 MEGASESTRUCTURAS
18.30 LA ERA DE LA IMAGEN
19.30 HISTORIAS MÍNIMAS
CANAL 9
13.00 NACHO LIBRE
15.00 ALERTA COBRA
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
22.00 PETER CAPUSOTTO
EL TRECE
10.15 CINE A LA MAÑANA
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.30 PASAPALABRA
00.00 CUCINARE
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 VIVIR SANTIAGO
17.30 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET CAPITALINA
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 PAYE
21.00 GIGANTES DEL SUR
22.00 EN VIAJE
22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
CANAL 4
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 TOP RANKING
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 SIN PROTOCOLO
23.00 EN PLENITUD
PELÍCULAS
CINEMAX
07.23 EN BUSCA DEL TESORO DE SANTA
08.43 SCOOBY-DOO! LA LOCURA DEL MONSTRUO LUNAR
10.18 SUPERMAN II
12.34 BATMAN. ATAQUE A ARKHAM
14.05 ENREDADOS
15.55 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO
17.52 EL APRENDIZ DE BRUJO
19.54 LA NOCHE DEL DEMONIO
22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER?
23.52 30 DÍAS PARA IR A LA CÁRCEL
TCM
09.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
10.04 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
10.30 LA NIÑERA
10.56 LA NIÑERA
11.22 EN BUSCA DE UN SUEÑO
13.14 LIBEREN A WILLY 2
15.04 BABE, EL PUERQUITO VALIENTE
16.46 BEETHOVEN 2
18.27 MI PERRO SKIP
20.14 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS
22.00 KARATE KID
TNT
06.00 PAPÁ ES UN ÍDOLO
07.04 JIM Y EL DURAZNO GIGANTE
08.26 LA ENTREGA INMEDIATA
10.06 LA ISLA DE NIM
11.53 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
14.03 LO MEJOR DE CRITICS’ CHOICE AWARDS
14.04 TITANES DEL PACÍFICO
16.25 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
18.12 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO
20.22 LO MEJOR DE CRITICS’ CHOICE AWARDS
20.23 AVIONES
22.00 SIN HIJOS
23.40 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?
01.40 AMERICAN PIE PRESENT
SPACE
07.28 SOCIOS POR ACCIDENTE
08.59 SOCIOS POR ACCIDENTE 2
10.31 NUEVE REINAS
12.31 LINTERNA VERDE
14.32 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
17.18 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS
19.38 ATRACCIÓN PELIGROSA
22.00 EL VENGADOR DEL FUTURO
CINECANAL
09.45 EL VIAJE DE MAX
11.35 AGUA PARA ELEFANTES
13.40 EL PERIODISTA, LA LEYENDA DE RON BURGUNDY
15.20 THE TRUMAN SHOW
17.10 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE LA LUNA
20.00 PADRES POR DESIGUAL
22.00 LOS PINGÜINOS DE MADAGASCAR
SONY
07.00 ONCE UPON A TIME
08.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
11.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
14.00 ONCE UPON A TIME
16.00 AMERICA’S GOT TALENT
23.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
A DÓNDE IR
EL PRÓXIMO FESTIVAL PARA AGENDAR: LA SALAMANCA, EN FEBRERO
JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS, VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES, FLORENCIA PAZ, “POCHI” CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYADORES, SACHEROS SANTIAGUEÑOS, KARLOS ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y LQUMBIA.
VIERNES 2: ULISES BUENO, NÉSTOR GARNICA, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA, LOS SIN NOMBRE, LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, TRULALÁ CON TYAGO GRIFFO (HIJO DE “LA BOMBA TUCUMANA”), MOSOJ ÑAUPA, AVENIDA FOLK Y PABLO CARABAJAL.
SÁBADO 3: LOS MANSEROS, LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO, DEMI CARABAJAL, MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y LUISA GALVÁN.
DOMINGO 4: DÚO COPLANACU, RALY BARRIONUEVO, PETECO CARABAJAL, BANDA XXI, JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS, DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.
LUNES 5: LUCIANO PEREYRA, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES, LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO, MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL, KALAMA, SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y LOS KIJANOS
SUNSTAR
COCO (3D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
14/01 - 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Cast)
OLE, EL VIAJE DE FERDINAND (3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
14/01 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
JUMANJI: EN LA SELVA (2D):
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
22:10 (Subt) 00:40 (Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
14/01-14:00 (Cast) 16:30 (Cast) 19:00 (Cast)
PEQUEÑA GRAN VIDA (2D):
COMEDIA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
14/01 21:30 (Subt) 00:20 (Subt)
OLE, EL VIAJE DE FERDINAND (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
14/01 - 15:30 (Cast) 18:00 (Cast)
EXTRAORDINARIO (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 17/01, 20.10
NO DORMIRÁS (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
14/01 - 17/01 22:25 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
COCO ATP, CASTELLANO 2D
17.10, 19.30, 22 (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP, CASTELLANO 3D
18.20 (TODOS LOS DÍAS)
JUMANJI: EN LA SELVA, CASTELLANO 2D
APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
16.30, 22.50 (TODOS LOS DÍAS)
JUMANJI: EN LA SELVA APTA 13 AÑOS, CASTELLANO 3D
20.20 (TODOS LOS DÍAS)
OLE: EL VIAJE DE FERDINAND ATP, CASTELLANO 2D
19 (TODOS LOS DÍAS)
NO DORMIRÁS, CASTELLANO 2D
APTA 16 AÑOS
21.20, 23.30 (TODOS LOS DÍAS)