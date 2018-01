FÚNEBRES | 14 de Enero de 2018

Hoy 21:31 - FALLECIMIENTOS





- Manuel Reneé Casarez

- María del Carmen Sánchez (La Banda)

- Gustavo Gabriel Roldán

- Julio Jacinto Gómez (La Banda)

- Marcela Aylén Silva González

- Eladia Rosa Olivera

- Mariam Slaibe (Siria)

Sepelios Participaciones

CASAREZ, MANUEL RENÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Su esposa Gati Abalos, sus hijos Daniel, Mariana, Dante, Fredi, h. políticos, nietos Ignacio, Florencia, Valentina, Ismael y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. COB. IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162- TEL. 4219787.

CASAREZ, MANUEL RENÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus hermanos Adela Casares de Marquetti; Chocha Casares de Rojas, Rina Casares de Guzmán, Negrita Casares de Bravo y Mirta Casares de Jugo participan con dolor su fallecimiento. Casa de duelo Calle Plata. (S/V). Sus restos serán inhumados hoy a las 8 hs cemet. El Descanso.

CASAREZ, MANUEL RENÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. "Yo pongo mi esperanza en Ti Señor y confío en tu palabra". Su hermana Graciela Casares de Bravo y su hijo José Fabián Bravo y familia participan con dolor su fallecimiento.Casa de duelo Calle Plata. (S/V). Sus restos serán inhumados hoy a las 8 hs cemet. El Descanso.

CASAREZ, MANUEL RENÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. "Me acuesto en paz y en seguida me duermo, porque sólo tú, Señor, aseguras mi descanso". Su hermana Chocha Casares de Rojas y sus hijos Lito Rojas y flia; Alberto Rojas y flia; Rubén Rojas y flia; Liz Rojas y flia; Sandra Rojas y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Casa de duelo Calle Plata (S/V). Sus restos seran inhumados hoy 8 hs Cement,. El Descanso.

CASAREZ, MANUEL RENÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Sus primas Nina, Kika y Clary y sus familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASAREZ, MANUEL RENÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Sus sobrinos Rosita, Carlos, Mario, Nilda, Nelva, Maria y Mimí Paz, y sobrinos políticos participan y acompañan en el dolor por tan irremediable pérdida. Sus restos serán sepultados hoy a las 8 en el cementerio El Descanso.

CASAREZ, MANUEL RENÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Sus sobrinos Negro y Elsa Rojas; sus sobrinos nietos Luciano, Pablo y Lucila participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ELADIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Su hermana Susana, su cuñado Omar Corvalan, sus sobrinos Juan Pablo y María Milagros. Sienten profundo dolor por esta irreparable perdida y rezamos por el descanso pleno y sin sufrimiento de nuestra querida tía Rosa. Nuestro Señor reciba su alma y le permita gozar de la paz del cielo, aguardando la resurrección en el amor de Cristo. Sus restos velados en Calle Olaechea (S/V). Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs cemet. La Piedad.

OLIVERA, ELADIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Su hermana Luisa, su esposo Aldo, Claudio y Gogui Contreras participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad.

OLIVERA, ELADIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Sus sobrinos Sergio Olivera, Daniel Molina, Juan Pablo Corbalán Olivera, Milagros Corbalán Olivera, Claudio y Rodrigo Contreras participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad.

OLIVERA, ELADIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. El Grupo Mama Antula de la Parroquia Santo Cristo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ELADIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. El Apostolado de la Oración participa con dolor el fallecimiento de su amiga Rosa. Piden oraciones en su memoria.

OLIVERA, ELADIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Sus amigas: Nora, Nelly, Franca, Linda, Ercilia, Negrita Trejo y Yohana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ELADIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Sus vecinos de toda la vida: Nelly Fernández de Casali, sus hijos: Hugo, Luis, Jorge y Claudio Casali y respectivas familias; y su ahijada Natalia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Su esposa: María Elena Passone, sus hijos: María Emilia y Agostina, part. con dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. Jardin del Sol. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V. ) Empresa Aniceto Gubaira e hijo.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Su esposa Maria Elena, sus hijas Emilia y Agostina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio Jardín del Sol.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Su esposa Maria Elena, sus hijas Emilia y RamÓn Passone y Maria Elena Urrere, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. El Señor lo cubra con su manto de Misericordia, de gracia y lo tenga entre sus elegidos. Sus sobrinos Lukas Roldan y Emiliano Roldan; María del Carmen Villalba, Silvia Pajón, Soledad Villalba, Rafael Villalba, Marfa Villalba y Puchy Villalba. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Marcelo Martinez, su esposa Celia Julián y su hija Guadalupe, acompañan en tan doloroso momento a Maria Elena y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|.

Siria Daher de Azar, sus hijos Luis, Gustavo, Gabriela, Cesar y sus respectivas flias., acompañan en tan doloroso momento a toda la flia. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. ¡Hermano querido, siempre estarás en el corazón y en el recuerdo de nuestra familia, fuiste una excelente personita! Con innumerables valores, gran padre, belleza de hijo, amor de tus hnos. Y fiel amigo de todos los que hoy te lloramos. Descansa en paz gordito hermoso y que tus ojitos iluminen el cielo con tu llegada. Acompañamos con profundo dolor a su mamá, a su esposa Elena, sus hermanos e hijas. Negro, Noemí, Rulito y Chiny Pereyra y sus respectivas familias.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna..Juan Jose Masino y Pablo Ariel Masino y sus respectivas familias.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa.... Guillermo Prado y familia ruegan oraciones en su memoria y una pronta resignación a su familia.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Pedimos una oración por su alma. Las lágrimas se evaporan, las flores se marchitan, la oración la recibe Dios. (San Agustín). Ramona Villalba de Jozami, sus hijos Cristina, Negra, Jota, Sandra, Mary, Abraham y sus respectivas flias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. El Señor lo recibe en sus brazos y nuestra Madre la Virgen de Loreto la cubra con su manto de amor y misericordia. Jota Jozami, su esposa Dorys y sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Gabriela Azar, sus hijos Lemi, Lupy, Gabriela, Francisco y Nacho Melem participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Tus amigos Maria de los Ángeles y Alejandro, Gabriela y Juan Pablo, Paula y Mario, Rosana y Fausto, Carolina y Yae, Ximena y Ciro y respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|.

Ricardo D. Passone y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|.

Roberto E. Passone y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Pablo Passone, Maria Alejandra Rogel, Nico, Cami, Nacho, Flor y Juan, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Tu familia de Neuquén; Carlos, Mirta y tus primos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Edgardo Sergio Rogel, Maria Luisa Montoto de Rogel, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. con oraciones. Rogamos por su eterno descanso y la paz de su alma.

SILVA GONZÁLEZ, MARCELA AYLÉN (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Sus padres Ramon Rodolfo Silva, Maria Josefina Gonzalez, sus hnos Ramon Alejandro, Brahian Agustin, sus abuelas Josefina, Carmen, tios, primos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9 hs. en el CEMENTERIO MACO. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE- LA PLATA 162– TEL. 4219787.

SLAIBE, MARIAM (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18 en Siria|. Sus hijos Rufail Alyaziji y su nietas Samia, Zoe y Sofía; Mufid Alyaziji, Gladir Alyaziji, Sabah Alyaziji participan con profundo dolor su fallecimiento.

TORRES, JULIO CÉSAR (Chingolo) (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/18|. "Señor, dale el descanso eterno". Personal directivo y docente del Instituto de Cultura Inglesa Torquinst participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la Directora del Instituto Cultural Anglo Argentino Srta Ana Cáceres. Acompaña con cálido sentimiento a su familia. Quimilí.

TORRES, JULIO CÉSAR (Chingolo) (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/18|. Ana María Barrionuevo, Marita Novasio, Marcela Navarro, Verónica Cáceres y Valeria Martínez lamentan el fallecimiento del hermano de Anita Cáceres y acompañan con cariño en este triste momento.

TORRES, JULIO CÉSAR (Chingolo) (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/18|. APISE participa con dolor el fallecimiento del hermano de Anita Cáceres, incansable colaboradora de la institución y acompañan con cariño y oraciones a su familia.

TORRES, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/18|. Dra. Ana C. Santillán Komornicki participa su fallecimiento y acompaña a su mamá, hermanos y demás fliares. en este difícil momento.

TURK, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. Bichin Zavaleta y su esposa Jacqueline Bertero participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

Invitación a Misa

CALDERÓN, RAMÓN ELEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/89|. Como cada 14 de Enero hoy es un día especialmente triste, ya hacen 29 años que te fuiste, pasaron tantas cosas pero tu recuerdo de hombre bueno y amoroso se quedó para siempre en nuestra memoria. Tus hijos Nélida y Ramón, tus hijos políticos, nietos y bisnietos, le mandan besos al cielo en tu honor.

CONCHA, RODOLFO ALBERTO (Sapo) (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Papi: que te fuiste un mañana sin despedirte, te fuiste a un mundo mágico, cerca las estrellas para convertirte en una de ellas, para cuidarnos desde lejos con tu luz brillante, miro al cielo y te busco se que eres una de ellas que mi miras. Te extraño todos los días pero mirando al cielo me consuelo saber que estas ahí. Su hija Marcelo y su hijo político Franco, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.

CONCHA, RODOLFO ALBERTO (Sapo) (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Duele tanto aceptar que ya no estás con nosotros físicamente, pero jamás perdí la esperanza de que esto no es un final, seguiré caminando este camino , me quedan tus recuerdos y tu amor, que nos guiara no se cuanto tiempo pero si se que algún día te alcanzare en tu cielo para siempre por toda la eternidad. Su hija Luján invita a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.

CONCHA, RODOLFO ALBERTO (Sapo) (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|.Abuelo si me hubiesen dicho que ese día era el último beso, todavía te estaría besándote, te extrañamos papi Alberto. Sus nietos Jesús y Vladimir, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.

JIMÉNEZ, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Sobrino que poco nos duró la alegría de haberte encontrado después de tanto tiempo. A un año de tu partida hacia el Señor, te recordamos siempre, humilde y cariñoso, las más bellas flores del jardín de tu vida te aman para siempre. Tus tías María, Titina y Rosita, Ester, Álvaro y demás familiares, invitan a participar de la misa a celebrarse hoy en la parroquia Virgen del Valle a las 20.30 hs.

SANTILLÁN, ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/10|. Pa: hace 8 años partiste a la Casa del Señor, pero siempre estás en mi corazón; ahora estoy tranquila porque desde hace 9 meses estas junto a nuestra querida Ma y amada esposa Betty y desde ahí nos seguirán guiando y apoyando como siempre. Descansen en paz. Sus hijos Santiago y Silvia, hijos políticos Angélica y Félix, nietos Gabriel, Maximiliano, Lucia y Camila y demás familiares invitan a la misa que se realizara hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GÓMEZ JULIO JACINTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Su esposa Elba Umvides su hija Elba Gómez, sus nietos Matias, Valeria, Silvia, bisnieta Maria Pia y demás familiares , sus restos seran Inhumados hoy 11:00 hs en el Cementerio la Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE- LA PLATA 162- TEL. 4219787.

GÓMEZ JULIO JACINTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Jorge Nabac, Adriana Brunet; Mjoil, Samir y Zahen acompañan a la querida Elba en este triste momento.

RAMÍREZ, RODOLFO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/18|. Jorge Nabac, Adriana Brunet e hijos participan con profundo dolor y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, RODOLFO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/18|. Señor a llegado hasta tu puerta el alma de alguien que merece la paz por toda la eternidad allí a tu lado donde no existe la pena ni el dolor. Ramón Rojas, Magui Carrizo, Daniel, Javier, Verónica Rojas; Claudia Fernández, Guillermo Fernández participan con profundo dolor su desaparición física y acompañan a su querida familia con el mas cálido sentimiento.

SÁNCHEZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/18|. Su esposo Alonso, sus hijos Walter, Selva, Belén, Alejandra, Daniel, Graciela y Miguel participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Vuelta de la Barranca. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.