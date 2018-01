Joan Barreda ganó, pero podría abandonar

Fotos EN DUDA A pesar del trabajo del español, su continuidad está en duda

14/01/2018 -

El español Joan Barreda (Honda) ganó la etapa, pero llegó a la meta muy dolorido y con la rodilla izquierda lesionada por una caída en el último tramo, por lo que a última hora iba a decidir si seguía o abandonaba.

Barreda, que completó los 425 cronometrados del día, entre La Paz y Uyuni (Bolivia), en 5 horas, 11 minutos y 10 segundos, se fue directo a la enfermería una vez que llegó al campamento del final de la etapa.

El francés Adrien Van Beveren (Yamaha) fue segundo a 2 minutos y 51 segundos de Bareda, con lo que recupera el liderato de la clasificación general, en detrimento del argentino

Kevin Benavides (Honda), que fue tercero, a 8 minutos y 2 segundos.

Con su tercera etapa ganada en este Dakar, Barreda sube al tercer lugar de la general, a 4 minutos y 45 segundos de Van Beveren, pero aún se desconoce si podrá continuar con la carrera

Abandono

A pesar de su triunfo, Barreda podría verse obligado a abandonar tras sufrir una aparatosa caída y haberse lesionado la rodilla.

"Hemos salido apretando muy fuerte desde el inicio de la especial hasta el km 300, con un ritmo muy alto. Después hemos tenido una caída fuerte; me he salido de la pista en un agujero grande y la moto se me ha caído encima. Me he roto la rodilla seguro porque está muy inestable y no consigo poner pie a tierra.

Ahora vamos a ver qué podemos hacer de cara a mañana, pero parece muy complicado seguir", explicó tras la jornada.

Con este resultado y a la espera de su decisión, Barreda asciende a la tercera posición y Benavides es segundo, 4 min 45 seg y 3 min 14 seg detrás de Van Beveren respectivamente.

"Ha sido una jornada dura porque a partir del km 100 he tenido que concentrarme en la navegación y creo que eso me ha hecho perder tiempo. Tengo que trabajar un poco sobre la moto, con en el acelerador, que se gira. Y creo que voy a cambiar también los neumáticos, pero nada importante", dijo el argentino.