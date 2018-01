Puigdemont insiste en ser ungido presidente de los catalanes

Fotos CONFLICTO. El movimiento independentista que tuvo de referente a Puigdemont abrió una crisis política en España.

14/01/2018 -

El ex jefe del gobierno catalán y aspirante a volver al cargo, Carles Puigdemont, insistió en ser reelegido presidente regional pese a que está en Bruselas porque lo busca la Justicia de España, que lo detendrá si regresara, lo cual complica sus chances porque el soberanismo observa ese cuadro con preocupación.

"A nosotros nos toca proteger y reivindicar por encima de todo los derechos de los ciudadanos. Que el árbol no nos tape el bosque", sostuvo Puigdemont desde Bruselas por videoconferencia en el consejo nacional de su Partido Demócrata Europeo Catalán (PdeCAT), que se realizó en Barcelona.

Para el ex presidente regional, "en ningún caso se puede subvertir" el mandato democrático que salió de las urnas en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, por lo que cualquier alternativa a su vuelta al gobierno catalán constituiría un ‘fraude’.

Aunque la antiindependentista Inés Arrimadas, del liberal partido Ciudadanos, ganó los comicios de diciembre, los tres partidos soberanistas catalanes lograron, sumados, la mayoría absoluta en el nuevo Parlamento, que se conformará el miércoles, y analizan volver a colocar a Puigdemont al frente del Gobierno regional.

La mayoría de los independentistas surge de la suma de JxCat y ERC (republicanos de izquierda) y los 4 diputados de la CUP (independentistas antisistema).

El freno es que el ex presidente regional está en Bruselas desde que fue destituido por Madrid a fines de octubre y será detenido si regresa a España, donde es investigado por varios delitos vinculados al plan independentista que impulsó en Cataluña y que abrió una crisis institucional sin precedentes en España.

La posibilidad de una investidura 'a la distancia' de Puigdemont volvió a ser criticada por las fuerzas no independentistas. "Eso es más propio de ciberdemocracia o ciberpolíticos y no de la realidad de Cataluña. No vamos a aceptar ninguna broma", dijo Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy.