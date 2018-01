Liam Gallagher viene como solista a la Argentina

14/01/2018 -

El ex vocalista de Oasis Liam Gallagher desembarcará en la Argentina para presentarse el sábado 17 de marzo, en la segunda fecha del festival Lollapalooza que se realizará en el Hipódromo de San Isidro, donde dará a conocer las canciones de su primer disco solista, "As you were".

Además, está previsto que el cantante y compositor británico ofrezca un sideshow, previo a su participación en el festival, en la semana del 12 al 18 de marzo, en Teatro Vorterix.

Este material discográfico de Gallagher, "As you were", que inaugura su faceta solista fue lanzado en octubre del año pasado alcanzando la certificación de Oro en su primera semana.