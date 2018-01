Adabel Guerrero se siente muy sensual

14/01/2018 -

"Que esté embarazada no significa que haya perdido la sensualidad. Me siento una mujer sexy, soy cuidadosa cpn la ropa que me pongo pero como estoy grandota, tengo que buscar otro estilo de ropa y calzado. No por eso dejo de arreglarme y maquillarme". Así resumió Adabel Guerrero esta nueva etapa que transita en la dulce espera de su primera hija, Lola, junto a Martín Lamela.

Por otra parte, admitió que "a partir del embarazo, tuve un cambio en mi personalidad y me siento más fuerte y segura. Obviamente que tengo las inseguridades y miedos lógicos de toda mamá primeriza. Más aún en verano porque en las temporadas uno se acuesta tarde después del teatro y los horarios cambian".