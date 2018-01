Ventura respaldó a Castaña

14/01/2018 -

La desafortunada frase que usó Cacho Castaña durante una entrevista televisiva con Mariano Iúdica, en el debut de su programa Involucrados, sigue cosechando adhesiones y rechazos. Esta vez fue el ex panelista de Intrusos, Luis Ventura, quien salió a respaldar al cantante en diálogo con Moskita Muerta, el ciclo de La Once Diez/Radio de la Ciudad.

"Está sobrevaluado y sobredimensionado cualquier cosa, cualquier palabra fuera de lugar. Hoy decís ‘buenos días con V’ y te matan. No me parece que induzcan a Cacho Castaña a que se tire por el balcón, o que se suicide en la Plaza de Mayo, ya está, se equivocó, pidió disculpas, ¿qué quieren? que vaya a la silla eléctrica, ¿qué quieren? ¿detenerlo? ¿a dónde lo quieren empujar?", manifestó el conductor de Secretos Verdaderos, en relación al repudio generalizado que recibió Castaña cuando hablando sobre la sociedad actual, las mujeres y otros temas dijo: "Si la violación es inevitable, relájate y goza".

Ventura también dio a entender que la ley no es pareja. "Yo no veo por qué algunos les perdonan un montón de cosas a unos y a otras no. Hay gente que dice barbaridades y está en evidencia todo el tiempo. El propio protagonista pidió disculpas, no entiendo qué quieren, quieren que se despelleje en vivo, no cometió un delito. Me parece una cosa desmedida para pegarte con 200 palos en la cabeza", se explayó.

La verborragia de Ventura nunca se detuvo, y continuó poniendo ejemplos de por qué le pareció exagerada la crítica hacia el cantante. "Para eso, tenés que eliminar el tango, no podes cantar más ningún tema de Carlos Gardel, de Julio Sosa, que el Inadi vaya ahí. Insisto en que se están sobredimensionando situaciones. Los delitos y los abusos son para todos, si matan a un hombre ¿no vamos a patalear? ¿nos callamos la boca? Me parece que se están exacerbando un montón de situaciones... ¿descubrimos que Cacho Castaña es una mala persona a los 70 años?", enfatizó.

Un palito para Fátima Florez

Y en su casi monólogo no se salvó ni Fátima Florez, quien tras la polémica decidió sacar de su show la imitación que Fernando San Martín hacía de Cacho Castaña.

"Todos esos años que facturaste haciendo de Cacho Castaña ¿Vas a devolver la plata?", cuestionó. Sostuvo entonces que "me hace ruido todos lo que se cuelgan de él para joderle la vida. Contabilizá la cantidad de veces que lo imitaste y devolvele la guita si te parece tan pecaminoso, si te da tanta vergüenza", repitió.

Por otra parte, acerca de la temporada teatral dijo que "hay más ilusiones que realidades".