Miriam Lanzoni llenó de elogios a Fantino y reveló una triste historia

14/01/2018 -

De a poquito Miriam Lanzoni va dejando de ser la ex de Alejandro Fantino para comenzar a escribir su propia historia como actriz. Este verano está haciendo temporada en Carlos Paz con la obra "Como el culo" junto a actores de la talla de Víctor Laplace, Gustavo Garzón y Pablo Rago.

Y si bien la comedia integra el ranking de los 5 espectáculos más vistos en la villa cordobesa, la prensa del corazón la lleva inevitablemente con sus preguntas a su pasado amoroso. Lo que sucede es que Alejandro Fantino acaba de blanquear, desde las playas, su flamante relación con la joven modelo, de 24 años, Coni Mosqueira.

¿Cómo tomaste la relación? Fue lo primero que le preguntaron cuando concedió un móvil al programa Intrusos. Sin pestañar, Miriam comentó: "Cuando yo me puse de novia con Cristian Halbinger, Alejandro fue una de las primeras personas con las que lo compartí y se puso muy feliz. No se enteró por los medios. Es lo único que te puede pasar cuando de verdad querés a alguien, el sentimiento es sano y no hay cuentas pendientes".

Y agregó: "Y cuando él me contó a mí también me dio muchísima alegría todo, me ilusiona, me parece una pareja hermosa y lo veo muy feliz a él".

Durante esa misma entrevista la actriz habló de los 22 años que le lleva Fantino a su nueva pareja. "Si ella tiene 24 años, es lo que todos los tipos que se separan hacen. ¡El que no lo hace es porque no puede! Digo, porque no están tan espléndidos como él", elogio a su famoso ex.

Miriam Lanzoni también volvió a hablar de su deseo de ser madre, aunque salió a luz un dato muy íntimo que ella prefería continuar manteniéndolo así. Antes de comenzar a proyectar adoptar un hijo con Fantino había perdido un embarazo. "Ah, me sorprende. Es una cosa que yo nunca la conté. Es como raro porque es algo muy mío. Es cierto, pasó. Hace muchos años perdí un bebé, pero no tiene que ver con eso mi miedo...", señaló en Intrusos.

Y aclaró: "Lo puedo tener biológicamente...Sólo no quiero hablar del tema porque fue algo muy doloroso. Claro que te marca y te marca para siempre".