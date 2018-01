La pequeña Matilda trajo la paz a la vida de Luciana y su hermana Camila

14/01/2018 -

De a poco la vida de Luciana Salazar va encontrando su remanso de paz tras la llegada de su hija Matilda, gestada a través de la subrogación de vientre en Estados Unidos.

Esta vez, fue Camila Salazar, la hermana de la rubia quien hizo flamear la bandera blanca para ponerle fin a una discusión que se había hecho pública a través del reality que Luli estrenó en El Trece y en el que cuenta detalles de su maternidad.

La pelea quedó en el olvido. Camila mostró a través de un tierno video la manera en la que la pequeña les cambió la vida a todos los miembros de la familia.

"Sabrán entender todos aquellos que tienen sobrinos que no hay nada más lindo que ser tía y tener muchas hermanas que te dan estas maravillas de la vida, que nunca paran de crecer y crecer. Una sensación que me da un poco de vértigo y de amor a la vez... en cualquier momento ya me cruzo en alguna birrería (cervezería) con mi sobrino más grande", escribió Camila junto al video que reprodujo Infobae.

Antes había dicho: ‘¡Siento que cuando la vea va a estar más alta que yo! LA EXTRAÑO, MUCHO, MUCHO", mostrando que Matilda está grande y linda.