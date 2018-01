El pibe de 40: la espectacular volcada de Ginobili

Hoy 16:33 -

A los 40 años, “Manu” Ginobili no deja de sorprender a propios y extraños en la NBA. El bahiense no sólo no ha envejecido, sino que mantiene un nivel de clase mundial entre los mejores exponentes de éste deporte. Anoche lo demostró con una espectacular volcada.

Primer cuarto. Patty Mills le da un pase al español Pau Gasol quien tira el balón hacia atrás en el momento en que “Manu” cortaba en dirección a la canasta. La volcada de Ginobili puso de pie a todo el estadio.

Mirá el video.