FÚNEBRES | 15 de Enero de 2018

15/01/2018 -

Fallecimientos

- Lorenzo Melguicedes Cisnero

- Yolanda Emilce Ferreyra

- Carmen Susano Cejas (Dpto. Alberdi)

- Nélida Beatriz Díaz (La Banda)

- Teresa Díaz (Loreto)

- Delfa Elena Jabsa de Diambra

- Mariam Sleibe (Siria)

- Mario Eduardo Paz (Fernández)

- Ramón Ernesto Zamora (La Banda)

Sepelios Participaciones

CASAREZ, MANUEL RENÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Olga Ríos de Jugo y sus hijas Mónica, Eugenia y Valeria con sus respectivas familias acompañan a su amiga Gati y a sus hijos en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

CASAREZ, MANUEL RENÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus compañeros de trabajo de su hijo Fredi: Luciana, Patricia, Claudia, Mónica, Marianella, Patricia, Silvia, María Inés, Carlota, Lita, Enrique, Pablo y Daniel participan de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CASAREZ, MANUEL RENÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. "Las autoridades del consejo directivo del Colegio Notarial de Santiago del Estero y el personal administrativo participan con profundo dolor del fallecimiento del padre de Carlitos y ruegan una oración en su memoria.

CISNERO, LORENZO MELGUICEDES (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. Su esposa Margarita Angélica Santillán, sus hijos Carlos, Fidel, Juan, Beatriz, Elizabeth, Marcelo, Silvia, Alberto, Alejandro, h. pol, nietos y bisnietos y demás fliares partic. su fallec. Sus fueron inhumados en el cemet. La Piedad. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CISNERO, LORENZO MELGUICEDES (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Compañeros de sus hijos Juan y Carlos del Sanatorio Santiago SRL, enfermeras 3º y 4º piso UTI, farmacia, mucamas, quirófano, porteros, personal administrativo, participan y acompañan con profundo dolor su fallecimiento.

CISNERO, LORENZO MELGUICEDES (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. La Escuela Arco Dejo de Karate Do, instructores y alumnos, participan el fallecimiento del padre de su colega Carlos. Ruegan oraciones en su memoria.

CISNERO, LORENZO MELGUICEDES (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. Cdor. José Arce Funes y flia. participan y acompañan con dolor el fallecimiento del padre de su amigo Carlos. Ruegan oraciones en su memoria.

CISNERO, LORENZO MELGUICEDES (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. Personal, docente de la Escuela Form. Prof. y Cap. Lab. Nº 5 EMAUS, acompañan con profundo dolor a su Sra. esposa Margarita Jiménez y flia. Elevan oraciones en su memoria.

FERREYRA DE CASTAÑO, YOLANDA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. Su esposo Raúl Castaño, sus hijos Raúl, Hugo, Fabián y Sergio y respectivas flias partic. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cement. Pque. de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FERREYRA DE CASTAÑO, YOLANDA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. Su hijo Hugo y familia, participan con profundo dolor su falecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FERREYRA DE CASTAÑO, YOLANDA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. "Yoly descansa ya en la luz del Señor". Oscar Gómez, Ana Maria Suasnávar, sus hijos Oscar Dario y flia., pedimos al Señor por tu descanso en paz y a tu flia. resignación.

FERREYRA DE CASTAÑO, YOLANDA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. Teresa Herlán de García, sus hijos Inés, Silvia, Gustavo y Virginia, hijos pol. Patricia Méndez y Julio Ferreiro, nietos Elena y Ma. Inés Ferreyro, Simón y Lina Elías y Candaleria García, bisnietos Sofía Elías y León Marina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FERREYRA DE CASTAÑO, YOLANDA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. Gustavo, María Alicia y Alfonsina, participan con dolor el fallecimiento de Yoly y acompañan a Sergio y flia. en este duro momento. Ruegan por su descanso eterno.

FERREYRA DE CASTAÑO, YOLANDA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. Los compañeros de PROSEGUR de su hijo Sergio Castaño, participan y acompañan en su dolor por la partida de su mamá Yolanda. Ruegan oraciones en su memoria.

FERREYRA DE CASTAÑO, YOLANDA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. Cristina S. de Soria, sus hijos Marcela, Daniel, Gustavo, hijos pol. Alejandro, Valentina, y Alicia, nietos Ale, Pauli, Manuel, Delfina y Alfonsina participan con dolor su fallecimiento. Descansa Yoly.

FERREYRA DE CASTAÑO, YOLANDA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. Ninmia A. de Suasnávar, sus hijos Magalí, Cristina, Ana Maria y Mónica, participan con profundo dolor el fallecimiento de su consuegra Yoly, Ruegan oraciones en su memoria.

FERREYRA DE CASTAÑO, YOLANDA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. "Con fe nos unimos a las palabras de San Pablo. El sufrimiento de aquí abajo no tiene proporción con la Gloria del Cielo". Raúl Daniel Vera, su esposa Magalí Suasnávar, sus hijos Cecilia, Fernando, Marcelo y sus respectivas flias., acompañan a la flia. y elevan oraciones en su memoria.

FERREYRA DE CASTAÑO, YOLANDA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. Sergio Elio Sebastián Lescano y flia., participan con profundo dolor de la pérdida física de la querida tía "Yoli", y acompañan en este difícil momento a toda la familia. Ruegan un oración en su memoria. Sus restos fueron velados ayer e inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

FERREYRA DE CASTAÑO, YOLANDA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. Berta Castaño y Sonia Gerez, lamentan profundamente el fallecimiento de su cuñada y tía, respectivamente. Ruegan al señor que la reciba a su lado en paz para que viva eternamente. Acompañan a toda la familia en este triste momento. Sus restos fueron velados ayer e inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

FERREYRA DE CASTAÑO, YOLANDA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. Gustavo Gerez y flia. participan con mucho dolor de la reciente pérdida física de la tía "Yoli". Ruegan una oración en su memoria y acompañan a toda la familia en este especial momento que les toca pasar. Sus restos fueron velados ayer. e inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

JABSA DE DIAMBRA DELFA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus nietos Adrián, Carla, Nicolás y David Diambra participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JABSA DE DIAMBRA DELFA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. Sus nietos Adrián y Verónica Allub, Carla Nicolás y Pamela Ibáñez y David Diambra, sus bisnietos Valentina, Antonella, Máximo y Santina Diambra participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JABSA DE DIAMBRA, DELFA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. Sus nietos Enzo, Gino y Priscilla, y Liliana Coronel, ruegan por su eterno descanso. Te amaremos siempre.

JABSA DE DIAMBRA DELFA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Amigo de sus hijos: Diego Díaz y familia participan con honda pena su partida,. Elevan oraciones en su memoria.

JABSA DE DIAMBRA DELFA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. La comision directiva y socios del Club de Cazadores participan el fallecimiento de la madre de Víctor y Armando, socios de la institución. Ruegan oraciones en su memoria.

JABSA DE DIAMBRA, DELFA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e hijos: María Eugeni, María José y Jorge Llaya, Mariano y sus nietos part. con profundo dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S .V. ).

JABSA DE DIAMBRA, DELFA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. El Señor la reciba en su misericordia y la colme de bendiciones. Aida Pullarello de Rampulla e hijos y flias. participan con profundo dolor su fallecimiento.

LEDESMA, ELENA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/18|. Personal directivo, docente y alumnos del Instituto Integral de Educación Permanente ( I. I. E. P.), participa con tristeza el fallecimiento de la Sra. madre de nuestro colega Prof. Marcela Espeche y piden que para ella brille la luz que no tiene fin.

LEDESMA, ELENA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/18|. Marcelo Barrientos y Sra., Santiago Barrientos y Sra. participan con gran dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

OLIVERA, ELADIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Sus amigos y vecinos de la infancia: Nilda, Ana María, Norma, Nelba, Arnoldo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ELADIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Su amiga Nena Marcos, sus hijos María Cecilia y Francisco Ríos Marcos despiden con profundo pesar a Rosa y la recordarán siempre con mucho cariño.

OLIVERA, ELADIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Querida Rosa el Señor cruzó nuestros caminos y aprendimos de ti lo que es la entrega, la amistad, ese siempre dar sin esperar, siempre dispuesta a todos los que te necesitaban, ahora la parroquia siente ese vacío que dejaste y que nadie lo podrá llenar. Viviana y Mariela Tarchini participan de su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. "Que brille para ti la luz que no tiene fin".

OLIVERA, ELADIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus vecinos y amigos Cuni, Peri y Fernando Cáceres, Domingo Abdul ajad y Fernando Juárez con sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Rosita Olivera. Ruegan una oración en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Su madre Francisca Ledesma, tus hnos. Elsa, Zulma, Daniel, Carlos Cecilia y Mayra y respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar en lugares de delicados pastos me hará descansar". Su hermana Elsa, sobrinos Rubén, Natalia y Augusto participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. "El sufrimiento de aquí abajo no tiene proporción con la Gloria del Cielo". Su hermano Carlos César, cuñada Luciana Juárez, sobrinos Lucas y Emiliano participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Su tía Lilia Mattar, su esposo Juan Bellacomo, sus hijos Gabriela, Maria de los Ángeles y Juan Pablo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Neli Nebro, Gaby, Romi y Aldito y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Romina Pereyra y Juan Cruz Argibay participan con profundo dolor y acompañan a toda la familia en este difícil momento.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Sus amigos: Salma y Gastón, Mariela y Alfredo; Silvina y Diego; Gaby y Mario; Soledad, Serena, Sandra, Cielo y Eugenio acompañan a María Elena, Agostina y María Emilia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Mariela Zambón y Alfredo Curi y sus hijos Tatiana, Eva y Franco acompañan a su querida amiga María Elena en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Silvina García y su esposo Diego Pérez Carletti participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga María Elena y familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Marta Filippi, María Soledad Arnedo y María Serena Arnedo participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga María Elena y familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Salma López Sahab, Gastón Alles, sus hijas Sofía, Josefina y Victoria Alles participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga María Elena y familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Cielo Perversi y Eugenio Lucio Abalos e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga María Elena y familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Lita, Ramón, Ana y Juan tus amigos de siempre con mucho dolor te despiden. Resignación a su familia. Familia Scarpa participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Clara Juarez, Luciana, Guillermo y Mauro y Nadia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. "Vivirás siempre en nuestros corazones". Josefina Maldonado, sus hijos Sandra, Gabriela, Walter y Luciana, hijos políticos, nietos y bisnietos acompañan a su hija Elsa y flia. Roldán en tan irreparable pérdida.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Guillermina, Amparo Julieta, Maria Esperanza Baccino y Leonardo Wagner, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Marcelo Daher y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Gonzalo Lagar y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Javier Neder y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Elsa Daher y familia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. "Bienaventurados los que sufren porque ellos verán a Dios". Compañeros de Maria Elena de 5to 6ta. y 3ro 6ta. de la Escuela Normal Manuel Belgrano., participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleciió el 13/1/18|. Raúl Urrere, Aníbal Pellegrini y Estela Urrere y sus hijos Mariana, Anibal y Carolina participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia. Ruegan por su eterno descanso.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Lito Nazario y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Arito, Pichona y Negrita Llugdar, y la familia Tillar. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. El Dr. Marcelo Mansilla y flia. participan al fallecimiento del hermano de su querido amigo Carlitos y elevan oraciones en memoria de Gustavo rogando a Dios que les dé a toda la flia. la fortaleza necesaria para afrontar tan doloroso momento.

SLEIBI, MARIAM (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18 en Siria|. Lito, Mariza, Silvia Gay y respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amigo de siempre Habib.

SLEIBI, MARIAM (q.e.p.d.) Falleció en Siria el 13/1/18|. Gladys Gorosito sus hijos Elizabeth, Graciela y Carlos Bulnes y sus respectivas flias. participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor al querido Habib. Sus estos fueron inhumados en Siria Kafrabhom.

Invitación a Misa

IBÁÑEZ DE ROMERO, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Sus hijos Víctor, Roxana y Federico, hijos políticos Miriam y Carlos, sus nietas Nadia, Yemina y su bisnieta Evangelina y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Ntra. Sra. de la Consolación de Sumampa, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento.

JUÁREZ DE SALVATIERRA, LUCÍA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. Su esposo, hijas, hijos políticos y nietas invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la iglesia la Merced, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

JUÁREZ, LUCÍA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. Su hermano Lito, su cuñada Zully, sus sobrinos Magui, Mirna, Romina y Chespi, nietos y sus respectivas familias, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la iglesia La Merced, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

LESCANO DE SIERRA, ANA J. (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Madre, abuela, bisabuela: hoy se cumple un año que no estás físicamente con nosotros; siempre te recordamos y sentimos tú presencia en todo.. en tus plantas, cuando se acerca un picaflor sabemos que sos vos la que nos visita... en cada flor que nace es algo que nos quieres decir.. Descansa en paz, lo mereces por toda tu lucha en esta vida terrenal. Te amamos y nadie te arrancará de nuestro corazón. "Señor, te pedimos la tengas junto a nuestro padre y hermana". Tu s hijas: Any, Estela y Pochy, hijos politicos: Ramón y Lucho, tus adoradas nietas y bisnietos, invitan a la misa a realizarse hoy en la Catedral Basílica a las 20.30 hs. al cumplirse el primer año de su partida.

SUÁREZ LEZCANO, ARMANDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/16|. Duele tanto aceptar que ya no estás con nosotros físicamente, pero jamás perdí las esperanzas que esto no es un final, seguiré caminando este camino, me quedan tus recuerdos y tu amor que nos guiará siempre... algún día te alcanzaré en tu cielo para siempre y para toda la eternidad. Al cumplirse un nuevo natalicio, sus padres. Alberto y Emma, su hermana Emita, sus sobrinos y hermanos políticos, invitan a la misa hoy a las 20 hs en el Oratorio Don Bosco.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

DÍAZ, NÉLIDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. Su esposo Raúl Robles, sus hijos Fabián, Juanjo, Lore, Carina, Fernando y Francisco, nietos bisnietos y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 9:00 hs en el cementerio La Misericordia, Cob. Norcen. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE- La Plata 162. Tel. 4219787.

GÓMEZ JULIO JACINTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. "Señor ya está ante ti recíbelo en tus brazos y brille para ál la luz que no tiene fin". Héctor, Alba, Vicenta, Nilda, Lito, Rosa y Susana Pereyra participan su fallecimiento y acompañamos en este doloroso momento a su esposa Peti, su hija Elba y flia, Elevamos oraciones por el eterno descanso de su alma.

GÓMEZ JULIO JACINTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. La comunidad de San Luis Gonzaga perteneciente a la iglesia Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de La Banda participan con dolor el fallecimiento del esposo de la Sra. Alba Umbidez de Gómez. Concedele el descanso eterno y brillepara el la luz que no tiene fin y resignación para su hija y nietos y sus familiares.

GÓMEZ JULIO JACINTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. El padre Ramón Bucci perteneciente a la Pquia.. Sagrado Corazón de Jesus de La Banda y el área adultos de Acción Católica, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de Alba (Pety) miembro de nuestra institución de A.C. Que el Señor les de consuelo a toda su familia. Se elevan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, RODOLFO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/18|. Con gran dolor recibimos la noticia de tu fallecimiento, gran sorpresa y sin noticias tuyas, que quizás no querías que tu padre de corazón y de tu hermano se enteraron de esto, gracias por todo lo que nos diste amigo. Favores, cariño, de parte de Segundo (Soco) Mansilla, Arnaldo (Chini) Mansilla desde Santa Cruz de la Sierra, de Sara Yrene, Sandra y Tati Bravo, ruegan que descanses en paz. Abrazo de todos tus hermanos.

ZAMORA, RAMÓN ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. Su esposa Silvia García, sus hijos Sabrina, Noelia,Yudith, Ramón, Lucas y Leo, h.pol., nietos, hermanos, cuñados, sobrinos y demás familiares, sus restos seran ihnumados hoy 11:00 hs., en el cementerio La Misericordia. Servicio realizdo por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CEJAS, CARMEN SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. Su esposa Roca Marina Suarez, hijos René, Silvia, Susana, Soledad, h.pol, Nina, David, Fabián, Roberto, nietos partic. Su fallec. Sus restos serán inhumados en cemet. Local. casa de duelo Las Cañitas Dpto. Alberdi. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DIAZ, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. Sus hijos Victor Lucas, Gustavo, Nanci, Miguel, Humberto, Ilda y Graciela, h,pol., nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 9:00 hs., en el cementerio de Loreto. Servicio realizado por COCHERIA NORTE- La Plata 162. Tel. 4219787.

LUNA, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció en Jumi Pozo el 12/01/18|. Arito, Pichona y Negrita Llugdar y la familia Tillar. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, MARIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. Su esposa Nina, sus hijos Daniel y Federico, sus nietos Tobías, Camila, Fabricio, Loana, Bruno, Pamela, Sara, Marito y Lisando, hijos políticos Mariela, Caro y Luis. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs cemet. de Beltrán. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PAZ, MARIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. La comunidad educativa del Instituto Superior de Formación Docente Nº 3 de la ciudad de Fernández, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del rector profesor Daniel Paz y de la profesora Marera Santidriani y ruegan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de sus seres queridos.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, YAMILA VALERIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Valeria querida hace un año ya que te fuiste a donde no hay dolor ni sufrimiento, dejando un inmenso dolor en nuestros corazones un vacío grande, porque tú fuiste ese amor que llenaba de alegría tu hogar, a tus hijos y compañero, a pesar de tu ausencia física te sentimos en todas partes en cada mirada, sonrisa y abrazos de nuestros pequeños, tú estás en las flores, en cada amanecer, en las estrellas, tú estás iluminando y llenando de tu presencia en cada instante, iluminando a cada uno con tu sonrisa, con tu ternura de madre nunca te olvidaremos, te amo y te amaré hasta el día que Dios disponga que estemos juntos nuevamente; que dios te dé el lugar más hermoso amor mío. Tu esposo Kike y tus hijos Yamila, Bautista, María Guadalupe y Juana Jesús.