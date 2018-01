¿Cómo me puede ayudar un Perito Psicólogo?

15/01/2018 - Hay muchas maneras de que un perito psicólogo pueda marcar una diferencia significativa cuando comparece en los tribunales de justicia, ya sea en el ámbito civil, penal, familia o de testamentaría: competencias, secuelas, simulación, disimulación, trastorno psicológico preexistente, valoración del dolor y el sufrimiento. El perito psicólogo puede ayudar a los abogados a reforzar sus casos de manera que respalden los argumentos jurídicos y que además puedan defenderlos ante un juez o un tribunal. Se apoyarían en el estatuto científico que tiene la disciplina de la psicología forense. En el ámbito del Derecho Civil, el perito psicólogo se encarga del asesoramiento y peritaje de distintos constructos jurídicos como lo es la capacidad de las personas en la toma de decisiones. Por ejemplo, en contratos, testamentos tutelares, cambios de sexo, etc. También en todas aquellas situaciones que impliquen un trabajo en el campo psicológico dentro del derecho civil. En el ámbito privado ejerce como perito, asesor del abogado, colaborador del mismo a nivel interdisciplinar durante todo el procedimiento y mediador. Dentro del Derecho Penal, el perito psicólogo se encarga de diagnosticar y evaluar a las personas implicadas en procesos penales y asesorar de este modo a jueces y tribunales. Este criterio del psicólogo jurídico forense es clave para determinar circunstancias que puedan modificar la responsabilidad criminal, las secuelas psíquicas, etc. Es muy importante la figura del perito psicólogo dentro de lo que se conoce como Victimologia. La atención a víctimas es muy importante y está relacionada con casos de malos tratos, abusos sexuales, violencia de género, violaciones, acoso laboral a cambio de sexo, etc. Sus funciones principales son atender, tratar y realizar un seguimiento de las víctimas en sus diferentes grados. También se encarga de realizar estudios e investigaciones para la prevención en grupos de riesgo y de elaborar campañas divulgativas con tal de prevenir a la población general. Estas son sólo algunas de las funciones del psicólogo jurídico forense. Muchos son los casos que requieren los servicios de un perito psicólogo. El psicólogo forense realiza informes periciales en casos de custodia, mobbing (acoso laboral), secuelas de accidentes, incapacidades… Es muy importante que el perito psicólogo tenga mucha experiencia como psicólogo clínico ya que es gracias a sus conocimientos teórico-prácticos por lo que se van a tener en cuenta sus conclusiones forenses. Un informe pericial es un documento que analiza unos hechos por medio del conocimiento experto de un profesional, en este caso el psicólogo, con el añadido que cuanto mejor conozca las necesidades de abogados y jueces mejor podrá trasmitir sus conclusiones.