El cerebro de un criminal

15/01/2018 - El cerebro de los criminales siempre le ha fascinado a James Fallon. Por más de 20 años, este neurocientífico, neurólogo y Dr. En neuropsicología de la Universidad de California en Irvine ha estudiado el cerebro de los psicópatas, particularmente la base biológica del comportamiento, y una de sus especialidades es descubrir en qué difiere el cerebro de un asesino de una persona “normal”. Habiendo estudiado el cerebro de docenas de psicópatas, Fallon decidió enfocarse hacia sus familiares para ver si alguien más tenía estas características. El científico realizó tomografías PET (Tomografías de Emisión por Positrones) a sus parientes más cercanos y no descubrió la poca actividad en la corteza orbital del cerebro que distingue generalmente a los sociópatas. Entonces Fallon se hizo el examen a sí mismo y encontró que tiene un cerebro de psicópata, “Si ves el PET-scan, tengo el cerebro de uno de los asesinos”, dice Fallon. Aunque esta ciencia de la neurocriminalística está en sus albores, se acumula evidencia de que existe una relación entre algunas funciones cerebrales y el comportamiento violento, al igual que existen 12 genes relacionados con niveles de agresión, específicamente el llamado “gen guerrero” que regula la serotonina. En este sentido, Fallon también tiene la biología de un asesino serial. Su esposa Diana dice que no está preocupada por el cerebro sociopático de James: “después de todo lo conozco desde que tenía 12 años”. James Fallon cree que en su caso lo que le evitó convertirse en un psicópata fue una infancia muy feliz. “Si hubiera padecido algún tipo de abuso”, dice, “probablemente me hubiera convertido en uno de esos asesinos o violadores seriales”. Concluyó Fallon. Fallon cree que esto demuestra que los genes no determinan del todo el comportamiento, sino que las experiencias son capaces de cambiar o potenciar lo que determina la biología. En este caso podemos pensar que la fascinación del neurólogo y neuropsicólogo por estudiar el cerebro de los psicópatas pudo haber sido su propio mecanismo de defensa, de autoconocimiento y autoconciencia. De cualquier forma la neurociencia criminal abre una controvertida discusión sobre hasta qué punto es válido utilizar tomografías del cerebro (TAC) o resonancias magnéticas (RNM) para perfilar a las personas como potenciales asesinos, terroristas, violadores, psicópatas, acosadores o en buenos esposos, trabajadores, padres de familia, etc.