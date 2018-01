"Atate que nos matamos", le dijo antes de estrellarse

15/01/2018 -

Una mujer contó que su pareja le dijo eso antes de acelerar y estrellarse contra el minishop de una estación de servicios. Ambos fueron internados y quedaron con custodia policial. El auto era robado, según una denuncia de principios de diciembre último. El lugar común no tardó en llegar. "Pudo haber sido una tragedia", dijeron primero unos y después otros. Y así a lo largo de toda la jornada de ayer. Es que la secuencia no dejaba de impactar: un auto descontrolado, a gran velocidad, que irrumpió por el medio de una estación de servicios, pasó entre surtidores y playeros y terminó por reventar la vidriera del minishop allí emplazado. No chocó ni atropelló a nadie sólo gracias a la casualidad. Todo sucedió cerca de las 2.30 de la madrugada de ayer en la estación de servicios ubicada en la bifurcación conformada por avenida Fuerza Aérea, Lanin y Julio A. Roca.