Se presentó en la casa de su ex y le propinó una paliza

15/01/2018 -

Un hombre se habría presentado en la casa de su ex pareja y protagonizó un verdadero escándalo, en el que la atacó a golpes y provocó destrozos en el lugar, lo que obligó a los vecinos a solicitar la presencia policial en el inmueble. De acuerdo con las fuentes, el grave caso de violencia de género se registró en una ciudad del sur de la provincia. El acusado se presentó en un local en el que la mujer trabaja como peluquera. Se habría originado una discusión entre ambos, hasta que en un momento el hombre la tomó por el cuello a la damnificada, comenzando a ahorcarla. No conforme con ello, le propinó golpes de puño en diferentes partes del cuerpo. Los gritos de la mujer terminaron alertando a los vecinos, los cuales solicitaron la presencia de la Policía. Las fuentes señalaron que la mujer fue examinada por el médico de Sanidad Policial, el cual le diagnosticó lesiones curables en 14 días. La víctima del hecho de violencia confesó a los uniformados que no era la primera vez que sufría un ataque de esa naturaleza, y que ya había varias denuncias en contra del sujeto. La fiscal de turno, Dra. Cecilia Gómez Castañeda, ordenó la aprehensión del acusado y anoche la Policía trabajaba para dar con su paradero.