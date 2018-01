Fotos Pobladores atraparon un mono Carayá o Aullador cerca de Pampa de los Guanacos

15/01/2018 -

La poco usual aparición de un mono Carayá o Aullador, generó cierta conmoción en una zona rural de Pampa de los Guanacos, cuyos pobladores atraparon al ejemplar, para luego dar aviso a las autoridades del Parque Nacional Copo (PNC), con sede en esta ciudad del norte de Santiago del Estero. Los guardaparques del área protegida se hicieron cargo del animal y anticiparon que este lunes se pondrían en contacto con Fauna de la provincia para definir los pasos a seguir. De todas maneras, el ejemplar, un macho adulto (por eso es de pelaje negro), quedó momentáneamente a resguardo en dependencias del PNC. Lluvias Al respecto, el guardaparque Álvaro Alzogaray, destacó que si bien no es frecuente el avistaje de especies como ésta, no es imposible verlos, ya que son autóctonos de la región del Chaco Santiagueño. Para el responsable del PNC la presencia de esta especie, y de otras como ejemplares de Aguará Guazú que fue detectado el miércoles de la semana pasada por personal a su cargo, o de Aguará Popé (hace años ya), no es frecuente, pero tampoco improbable, ya que son animales propios de esta región del Chaco Santiagueño, que si aparecen con mayor asiduidad seguramente tiene que ver con la ocurrencia de lluvias en la zona, lo que los provee de agua y abundante alimentación. Contrario a lo que se pueda pensar los monos Carayá o Aullador "no comen bananas, ni otras frutas como manzanas", destacó Alzogaray, porque quizás ni conozcan esos frutos. "A este ejemplar se le pudo encontrar deposiciones con restos de mistol y chañar, ya que es autóctono de esta zona", reveló. Por último, en casos similares, recomendó dejarlos en libertad y si notaran algo raro, siempre dar aviso a las autoridades.