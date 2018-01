No comprenden el fallo que excarceló a los acusados

15/01/2018 -

Los progenitores de la víctima hicieron hincapié en la resolución de la jueza. "Hay algo que resulta como un mensaje muy fuerte. No se puede entender que tres acusados de violación estén en libertad en 20 días, eso no pasa en ningún lugar, no hay antecedentes", los jóvenes están imputados por el supuesto delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por el concurso de dos o más personas".

"Cómo les podemos enseñar nosotros a las madres que hagan denuncias, que vayan a la Justicia, si de aquí a los 20 días van a salir libres los abusadores", reflexionó la mamá.

A su turno, el padre, deslizó: "Pocas veces puedo dormir durante la noche, porque pienso y me pongo en la piel de esos chicos, si vos ves a una nena de 16 y la ves a mi nena, no te genera nada, porque no está desarrollada ni nada".

Al mismo tiempo remarcaron que el joven de 17 años que recibió un tratamiento diferente por su minoridad, fue externado sin medidas restrictivas.

"Fue entregado a una familia adoptiva y el no tiene ninguna restricción, puede pasar por el frente de la casa de la víctima".

"En ningún momento negaron haber estado en el lugar, ¿qué entiende la jueza por abuso a una menor de edad?", insistieron.