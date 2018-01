"Nosotras, como mujeres, con mi hija estamos siendo doblemente violadas"

Fotos ANGUSTIA. Durante la entrevista, los padres de la menor denotaban tener lágrimas contenidas en sus ojos.

Luego del controversial fallo que dispuso la excarcelación de los tres jóvenes acusados de abusar sexualmente de una adolescente de 16 años, los padres de la menor se presentaron en EL LIBERAL y brindaron sus sensaciones tras la decisión de la jueza de Control y Garantías, Dra. Roxana Menini, que intervino en el caso.

Angustiados, con los ojos llenos de lágrimas, afirmaron no comprender el criterio de la magistrada que dispuso que los acusados de un delito tan grave recuperasen la libertad a sólo 20 días de haber sido apresados.

"Es un golpe enorme... duro, algo que no esperábamos. Es algo muy grave, una acusación de estas características y con todas las pruebas que se han presentado, con las pericias que se han hecho, con todo lo que hay en la causa, es innegable lo que ha pasado", comenzó diciendo E.S. el padre de la víctima.

"No sé qué razonamiento tendrá la jueza, como mujer, como madre. A nosotros nos ha matado", aseguró.

Luego agregó: "Cuando todo empezó, ella -por su hija- no quería contar porque no quería pasar por todo este proceso, ahora el tiempo le dio la razón,".

"Hoy no tengo para decirle que hay que luchar, que tenga la cabeza arriba. Es como que me quedé sin fuerzas. Nos sentimos defraudados, es algo que teníamos temor de que pasara, pero no pensábamos que iban a pasar por encima de todo", remarcó.

Al referirse a su hija, señaló: "Ella hoy está tirada, en su pieza, pasa su tiempo con una tablet..." . Luego el hombre no pudo seguir hablando, se quedó en sin palabras.

Dolor

Ante la consulta de qué le dirían a la jueza, fue la madre de la menor, la que tomó la palabra: "Si la tuviera al frente le preguntaría si es mamá, segundo si es mujer, y tercero si le hubiese pasado a la hija de ella qué haría, cómo se sentiría".

"Nuestra vida cambió a partir del 16 de diciembre y para mi hija más. El salir a la vereda, a la calle, ahora sólo sale con nosotros, con los papás. Siente miedo", enfatizó.

"Yo creo en la Justicia, todavía creo. Tengo fe en nuestro abogado, tengo mucha fe en Dios. Sé que todavía estamos a tiempo de que estas tres personas paguen por lo que le hicieron a mi hija", arremetió la mujer.

"Todo lo que le pido a Dios me está concediendo, tengo fe, sé que se va a hacer Justicia por mi hija. Estoy segura de que la Justicia santiagueña existe, y si no existiera, llegaré a donde tenga que llegar como mamá, porque nosotras como mujeres, con mi hija, estamos siendo doblemente violadas, yo no le puedo decir que esto ha terminado".

"Sí estoy desilusionada, en ese momento (al enterarse del fallo) se me vino el mundo encima, después de hablar con nuestro abogado nos dimos cuenta de que esto sigue", explicó.

"No van a tapar con $30 mil (fianza) lo que le han hecho a mi hija. No pueden, no deben tapar. La Justicia no debe permitir. Nosotros como padres tampoco", reclamó.

Indiferencia

La adolescente habría sido encerrada en el baño de una finca donde se desarrollaba una fiesta de despedida de año por tres jóvenes, los cuales la abusaron sexualmente.

Los padres de la menor aseguran que ningún familiar ni del entorno de los acusados se comunicó con ellos para pedir disculpas, o para interiorizarse sobre el estado de la víctima. Por el contrario recordaron mensajes en las redes sociales difamatorios hacia su hija.

"Mi hija se la pasa entre cuatro paredes llorando cuando se entera; tratamos de que no vea... pero a veces es inevitable. No podemos aislarla, ella no hizo nada", insistieron.

"Una psicóloga la está asistiendo, dentro de todo hemos aprendido cómo vivir el día a día, pero a veces es imposible", aseguraron.