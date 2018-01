"Si fuese en buggy, iría más rápido"

Fotos CONFIANZA. Pese al desempeño que mostró hasta ahora, el qatarí Nasser Al Attiyah sueña con descontar tiempo.

15/01/2018 -

Nasser Al Attiyah tiene un Dakar, pero podría tener más. El qatarí siempre ha pecado de exceso de confianza y velocidad. En esta edición del 40º aniversario, no ha tenido accidentes como hace un año, pero sí que ha perdido tiempo con varios pinchazos y errores de navegación.

No obstante, se siente confiado de poder batir a los dos Peugeot que lideran la clasificación tras la jornada de descanso.

"Los primeros días no han sido fáciles porque sabemos la ventaja que tienen los buggy frente a los 4x4 por el sistema de inflado/desinflado", insiste el qatarí.

Tanto el qatarí, como su compañero Giniel de Villiers, se quejaron estos días de ese sistema que los buggy portan en su interior desde hace décadas y la respuesta de Peugeot fue contundente.

Pero Al Attiyah abunda en sus quejas: "Es complicado batir a los Peugeot en altitud porque pesan demasiado poco y tienen mucha potencia. Pero dos están fuera y solo quedan otros dos. Con 8 días por delante, nunca se sabe".

El de Toyota promete ir "a fondo" los próximos días en un intento por recortar la 1h24:20 de desventaja que tiene.

A la pregunta de si presionará a Toyota para que disponga de un buggy, Al Attiyah responde contundente: "No, creo que no tiene sentido porque para 2019 la normativa cambia de nuevo. Pero necesitamos tener un reglamento justo entre los 4x4 y los 4x2. Si mañana saliera con un dos ruedas motrices, les diría adiós a todos. No es justo".