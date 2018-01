Fernando Monetti está cada vez más cerca de Atlético Nacional

Fotos FUTURO. El arquero de Lanús reemplazará a Franco Armani y fue pedido por el entrenador Jorge Almirón.

El arquero de Lanús Fernando Monetti está a un paso de incorporarse a Atlético Nacional, de Medellín, a préstamo por un año sin cargo y con opción de compra.

El propio guardavalla, de 28 años, lo confirmó vía Twitter, a través de su cuenta @fernandomonetti1, en la que publicó: "Estoy feliz de poder ir a Colombia ya lo de Atlético Nacional es un hecho en los últimos días me tengo que presentar al equipo colombiano".

Monetti seguirá los pasos del defensor Diego Braghieri, quien ese mismo día se despidió de sus compañeros de Lanús para sumarse al equipo que dirige Jorge Almirón (ex DT de los granates).

El mismo DT había solicitado a estos dos jugadores y, también, al volante central Iván Marcone, cuya negociación está en un compás de espera por el interés que en su momento mostró Independiente, del cual es hincha el ex jugador de Arsenal de Sarandí.

Sobre el traspaso de Monetti al Atlético Nacional, que cubrirá la plaza vacante que dejó Franco Armani, solo restan definir algunos detalles, como el monto de la opción de compra que fijará Lanús, lo que no impedirá la operación.

Otro que partirá será el volante Román Martínez, quien no es prioridad para el técnico Ezequiel Carboni, y de acordar su incorporación a la Universidad de Chile, rescindirá el contrato con Lanús, que vence en junio próximo.

En tanto, la institución granate inició gestiones por el zaguero de Newell’s Old Boys, Nehuén Paz, de 24 años, aunque debe esperar si se concreta o no el pase del ex jugador de All Boys al Bologna, de Italia, que ofertó algo más de 800.000 euros.