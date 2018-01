"No tenemos nada que envidiarles a Boca y River"

Notas Relacionadas

Centurión podría pegar la vuelta

15/01/2018 -

Lautaro Martínez es el jugador estrella que tiene Racing Club de Avellaneda es por eso que no en vano está considerado como uno de los mejores delanteros del país.

Cuando fue consultado sobre si la delantera de la "Academia" está a la altura de las que tienen Boca y River que hicieron inversiones muy fuertes en el mercado de pases, el atacante señaló: "No tenemos nada que envidiarles. Nosotros trabajamos para dar lo mejor para el club y debemos convertir las situaciones que genere el equipo. Hay que mejorar siempre".

También habló del nuevo proyecto con Eduardo Coudet como DT y de si la idea que pregona el entrenador lo favorece en su juego.

"La verdad que me favorece muchísimo la idea. Es un técnico muy intenso, que quiere mucho juego de tres cuartos hacia arriba. Su idea es muy clara y la captamos. Estamos muy cómodos. El "Chacho" habló mucho con Lisandro (por López) y conmigo".

La chance de jugar en Europa fue otro punto abordado por el delantero.

"No me desespera. He recibido muchísimas ofertas y hasta podría haberme ido libre de Racing si quería, pero no lo hice".