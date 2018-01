Incorporan nuevos alumnos para sus clases de baile

15/01/2018 -

La academia "Pura Candela" de la ciudad de La Banda luego de cosechar triunfos a nivel nacional durante el año pasado, abre las inscripciones nuevamente en verano para todas las edades.

Según expresó su director, Franco Rizolo: "No importa si sabes o no bailar, si no sabes te enseñamos a hacerlo y a disfrutar de la música".

Asimismo contó: "Actualmente tenemos dos grupos, uno para principiantes y otro para alumnos que saben o que están ya en la compañía".

"La idea es que se animen, porque la música ayuda en todos los sentidos. El baile te genera buenas energías y eso hace que tu cuerpo y tu salud se sientan vivos".

Además, Rizolo remarcó: "Queremos formar varios grupos de bailarines y así comenzar un nuevo año para competir y estar en lo más alto de las exigencias, estamos muy felices por lo que venimos logrando".

Finalizando, el creador de "Pura Candela", dijo que las clases se dictan en el Gremio Municipal en calle Avellaneda, entre Necochea y Moreno de La Banda; los lunes, miércoles y viernes a las 22.