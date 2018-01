Federer no se considera favorito

15/01/2018 -

El suizo Roger Federer, de 36 años, afirmó ayer que a su edad no puede ser considerado favorito a un torneo de Grand Slam, ante jugadores como Rafael Nadal o Novak Djokovic. Sin embargo, será él quien defienda el título del Abierto de Australia a partir del lunes en Melbourne.

"Con la edad me siento obligado a considerar mis opciones a la baja, simplemente porque no creo que con 36 años se pueda ser favorito de un torneo", declaró el número 2 del mundo. "Creo que Rafa y Novak, aunque no sepamos cómo se encuentra físicamente, son los dos favoritos", dijo.