Schwartzman y Mayer, las primeras victorias argentinas en Melbourne

Fotos DESAFÍO. Leonardo Mayer irá en busca de superar la primera instancia del primer torneo de importancia del 2018.

15/01/2018 -

Diego Schwartzman y Leonardo Mayer lograron hoy las primeras victorias argentinas en el Abierto de tenis de Australia tras superar, con niveles de exigencia muy diferentes, sus encuentros de primera ronda.

Schwartzman, número 26 del ranking, necesitó de un interminable quinto set para derrotar al serbio Dudan Lajovic por 2-6, 6-3, 5-7, 6-4 y 11-9. El partido se extendió por tres horas y 59 minutos en el court 22 de Melbourne Park, donde el público argentino sufrió y vibró con la victoria del jugador albiceleste.

Mayer, por su parte, derrotó al chileno Nicolás Jarry por 6-2, 7-6 (7-1) y 6-3 en una hora y 55 minutos y en la próxima ronda se enfrentará a Rafael Nadal, que derrotó al dominicano Víctor Estrella Burgos.

El "Peque" Schwartzman no jugó a su mejor nivel, pero logró sacar adelante el encuentro ante Lajovic tras un quinto set de 88 minutos y celebró así su primera victoria del 2018.

"Sé que no jugué mi mejor tenis. No jugamos un buen partido ninguno de los dos, hubo muchos errores de ambas partes", analizó el vigésimo cuarto favorito en Melbourne. "Necesito mejorar muchas cosas para la segunda ronda, pero estoy contento con la victoria", señaló el argentino, que luchará por un lugar en la tercera ronda ante el vencedor del duelo entre el noruego Casper Ruud y el francés Quentin Halys, dos jugadores provenientes de la clasificación.

Mayer, en tanto, se quedó con el duelo sudamericano ante Jarry, posible rival de Argentina en la Zona Americana de la Copa Davis en abril, si es que Chile vence antes a Ecuador. El número 52 del ranking busca este año superar por primera vez la segunda ronda en Melbourne.





Delbonis eliminado

El otro argentino que vio acción hoy fue Federico Delbonis, que cayó más temprano ante el luxemburgués Gilles Müller por 7-5, 6-4 y 6-3.

"No hay que volverse locos, recién arranca el año", dijo Delbonis después de sumar su tercera derrota consecutiva del 2018. "El año es muy largo. Obviamente no es el arranque que yo esperaba, pero hay que asumirlo y ahora pensar en lo que viene, en la gira de polvo, una gira linda para nosotros", señaló Delbonis, cuyo próximo certamen será el ATP de Buenos Aires en febrero.

"Tengo muchos torneos para jugar, mucho tiempo durante el año que no sumé. Si me vuelvo loco ahora no sé que va a pasar de acá a tres meses... Tengo que estar tranquilo. Si estoy jugando como estoy jugando, tarde o temprano los resultados van a llegar", indicó tras la derrota en el court 10 de Melbourne Park.

Juan Martín del Potro, por su parte, debutará mañana ante el estadounidense Frances Tiafoe. También se estrenarán el martes los argentinos Horacio Zeballos y Guido Pella.