Hay sólo media docena de modelos de 0km que cuestan menos de $250 mil

Fotos PEQUEÑOS Se trata de los rodados más chicos de las marcas.

15/01/2018 -

La otra cara que también presenta el mercado indica que ya casi no quedan automotores nuevos con precios por debajo de los $250.000. Sólo media docena de modelos y todos ellos pequeños, cuentan con valores de lista inferior a ese monto.

No obstante, si a esos precios oficiales se les agrega los gastos de flete, patentamiento y otros que se suelen agregar a la salida de una unidad de la concesionaria, la mayoría alcanza una banda de precios que oscila entre los $270 a $280 mil.

En vehículos medianos, la mayoría está por arriba de los $300.000.

Por ahora, los modelos que se ubican con un precio de lista según la Asociación de Concesionarias (Acara) por debajo de los $250.000 son los siguientes: el Kwid de Renault versión Life 1.0 tiene un precio de $223.800 sin incluir los gastos de flete ni patentamiento. El Mobi 1.0 de Fiat tiene un costo de $233.000.

En el caso de la marca VW, el modelo Up 1.0 Take Up! 3 puertas tiene un costo de $220.900. En el caso de las marcas chinas, tienen dos modelos por debajo de los $250.000.

Se trata de la marca Chery cuyo modelo QQ con motor 1.0 de 5 puertas, tiene un costo de $195.500 de lista.

Otra marca china, Geely tiene para su modelo LG con motor 1.3, un precio de $209.900. Una tercera marca china como Lifan presenta el modelo X50 1.5 por $245.000.