Apoyará con un millón y medio de dólares la lucha de las mujeres

El actor estadounidense Mark Wahlberg donará 1,5 millones de dólares al movimiento "Time’s up" formado para concientizar sobre el abuso sexual luego de la andanada de denuncias en Hollywood.

Los fondos corresponden al rodaje de nuevas escenas de su última película "All the money in the world".

Whalberg anunció su donación luego de la polémica desatada en los últimos días por las diferencias salariales en relación a su compañera de elenco Michelle Williams.

"Apoyo al 100 por ciento la lucha por un salario justo y voy a donar los 1,5 millones de dólares al fondo de defensa legal ‘Time is Up’ en nombre de Michelle Williams", dijo el artista en un comunicado que cita EFE.

La semana pasada se había conocido que Wahlberg cobró esa suma para volver a rodar algunas escenas del filme, en tanto que su compañera sólo había percibido alrededor de 1.000 dólares por las mismas horas de trabajo.

Precisamente, estas nuevas participaciones fueron rodadas ante la decisión de la producción de la película de reemplazar a Kevin Spacey, involucrado en casos de abusos sexuales, por Christopher Plummer.