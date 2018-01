Morena Rial cosechó 30 mil likes con el posteo de sus lolas

15/01/2018 -

La hija de Jorge Rial le heredó su desenfado a través de las redes sociales. Al igual que su padre, Morena publica lo que piensa, sin edulcorar nada, y comparte imágenes que terminan provocando alguna reacción de sus seguidores.

Si bien siempre se mostró más "amiga" del mundo del espectáculo que su hermana Rocío, desde que Morena pasó por el quirófano en el 2016 para someterse a un bypass gástrico que le permitió bajar 45, sus apariciones son más frecuentes.

Usa las redes para compartir frases de amor y mostrar su presente, que por lo que deja ver con sus fotos en bikini y profundos escotes está siendo muy intenso.

Morena terminó hace dos meses su relación con el futbolista Martín Casar, con quien las cosas no parecen haber quedado bien, según lo que comentó ella misma al portal Primiciasya.com: "‘Martín miente y busca cámara, él sabe muy bien cómo se portó conmigo", señaló.

Y agregó: "Me parece muy pendejo lo que hace, no sabe por dónde buscar cámara ya, lo único que tengo para decir es que estoy bien y que no tenemos vuelta atrás, él sabe cómo se portó".