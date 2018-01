Alain Delon: "Ya lo he visto todo y no le temo a la muerte"

Fotos Delon es uno de los sex symbols más importantes que ha dado el cine mundial.

15/01/2018 -

No todo lo que brilla en Hollywood esconde felicidad. Alain Delon, uno de los actores más queridos, está atravesando, a los 82 años, uno de los momentos más difíciles de su vida: siente que no tiene nada más por descubrir y solo espera morir con su perro.

El galán sorprendió con estas declaraciones en una entrevista con la revista Paris Match en la que admitió: "Ya lo he visto todo y no le temo a la muerte". La depresión que lo envuelve no es nueva. La muerte de su ex pareja Mireille Darc, ocurrida el año pasado terminó por devastarlo. Pero también dice que extraña a los amigos que ya no están.