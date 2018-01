Le llueven las ofertas laborales y aún no eligió

15/01/2018 -

Facundo Arana recibió propuestas para volver a la televisión, pero antes de dar el sí, prefiere analizar bien cómo quiere que se dé su futuro.

Como se recordará, su última polémica aparición en la pantalla chica fue en "Farsantes (Canal 13, 2013)", ficción que abandonó porque aseguró no sentirse cómodo en su lugar de trabajo, según relató en una entrevista con Clarín. "Fue la única vez en la que me sentí absolutamente incómodo y me fui. Si el resto quiere salir a cacarear al respecto y llenar páginas, allá ellos. Yo mis páginas las lleno con otras historias", remarcó.

Y no es que ande por la vida peleándose con quien tiene al frente, pero parece que el actor no es de los que "caretean" su estado de ánimo. El año pasado, antes del debut de Los Puentes de Madison en Buenos Aires también tuvo un cruce con su compañera, Araceli González, que por suerte lo superaron.

"No tenemos un problema entre nosotros y los que teníamos, estaban en el ámbito del laburo, no fueron problemas personales", dijo al respecto y agregó: "Con ella tuvimos desencuentros, intercambios de opiniones. Pero la obra no se puede hacer si no te entregás a los brazos de la persona que tenés enfrente, porque estamos todas las noches mirándonos a los ojos".