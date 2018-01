El desnudo de Emily Ratajkowski como "El nacimiento de Venus"

Hoy 13:17 -

Emily Ratajkowski generó un gran revuelo en Instagram al compartir con sus 16,3 millones de seguidores un desnudo impactante. La modelo, actriz y emprendedora se inspiró en una de las obras cumbres de Sandro Botticelli: "El nacimiento de Venus".

La joven derrocha sensualidad al posar sin ropa, con el pelo sobre sus pechos y sus manos tapándose sus partes íntimas. Hasta el momento, esta publicación ha superado el millón de likes en la red social.

Esta provocativa fotografía recrea al famoso cuadro del popular artista italiano Sandro Botticelli, en el que Venus fue retratada desnuda sobre una concha en la orilla del mar.

Emily es dueña de una figura envidiable y siempre comparte con sus millones de seguidores fotos que así lo demuestran. Tanto en Instagram, como en campañas publicitarias y producciones suele mostrarse con poca ropa o como "Dios la trajo al mundo".

1.3m Likes, 14k Comments - Emily Ratajkowski (@emrata) on Instagram: "Birth of Venus by @laurabrown99 and @monakuhnstudio"