Carlos Tévez recordó su infancia: "¿Sabés lo que es Santiago del Estero en enero?"

Fotos Carlitos Tevez.

Hoy 16:32 -

A días se su regreso para vivir el tercer ciclo en Boca, Carlos Tévez habló en el programa TyC Verano e hizo referencia a todos los temas de los que fue consultado. También contó sobre su vida y cómo de niño solía venir a Santiago del Estero para sus vacaciones.

Lo hizo casi al final de la entrevista, el puntapié fue confesar que no conocía Mar del Plata. "Nunca tuve plata para venir a Mar del Plata, no conocía el balneario", reveló. Cuando le preguntaron donde eran las vacaciones de “pibe” con Don Segundo Tévez, dijo: "Eran en Santiago del Estero. ¡Papá! ¿Sabés lo que es Santiago del Estero en enero? Salía afuera y no había nadie, quería jugar yo solo a la pelota. Estaban todos durmiendo la siesta", contó entre risas de todos los periodistas presentes.

Asimismo, no esquivó el bulto cuando le preguntaron sobre su partida en diciembre de 2016 para jugar en China.

"Sé que hay gente enojada por cómo me fui, pero es algo normal. No estaba para rendir al 100 por ciento, pero hiciera lo que hiciera al hincha le iba a doler igual", reconoció.

También, en un pasaje de la entrevista, confesó haber contemplado la posibilidad de un retiro prematuro, pero que fue el apoyo de la gente y el empuje de los hinchas lo que lo hicieron desestimar la posibilidad.

"Pensé en el retiro, pero la gente día a día te empuja y te alienta para salir. Te dice 'Dale que tenemos que ganarle a River, hay que salir campeón', y eso te lleva", explicó el Apache en conversación con TyC Sports Verano.

El ex jugador de Juventus también se refirió al sacrificio que conlleva ser un futbolista profesional, al destacar que la preparación constante para "ganar todo" desde su debut a los 17 años hasta hoy trae "un desgaste mental y físico y te consume mucho", lo cual lo hizo pensar en el retiro.

A pesar de ello, Carlitos le envió un mensaje de tranquilidad a todos los hinchas del Xeneize: "Me voy a retirar con la camiseta de Boca".