Se entregó el ex secretario de Finanzas de la Uocra Bahía Blanca

Fotos Guillermo Molina.

Hoy 15:38 -

El ex secretario de Finanzas de la Uocra bahiense Guillermo Molina, uno de los dos ex dirigentes de ese gremio que continuaba prófugo de la Justicia en el marco de la causa en la que permanecen detenidos el ex líder del gremio Humberto Monteros y otras once personas por asociación ilícita y extorsión, se entregó esta mañana ante la Justicia, en la ciudad de Bahía Blanca, y quedó detenido.

En tanto, el ex dirigente que el sábado último fue detenido en Neuquén por Gendarmería Nacional en un paso fronterizo hacia Chile será trasladado en las próximas horas a Bahía Blanca para ser sometido a indagatoria en el marco del mismo expediente.

Con la detención de ambos integrantes de la ex cúpula sindical del gremio de la construcción bahiense hoy sumaban trece los detenidos, mientras que otro de los dirigentes permanecía prófugo.

Se trata de Roberto Ríos, otro gremialista de la filial bahiense de la Uocra, intervenida en octubre pasado por la Uocra nacional, que conduce Gerardo Martínez.

Fuentes policiales y judiciales informaron que acompañado por su abogado, Mariano Jara, Guillermo Molina se presentó esta mañana, poco después de las 10, en la sede de la Unidad Fiscal 10 de Delitos Complejos de Bahía Blanca, a cargo de Gustavo Zorzano, quien conduce esta investigación.

Molina -ex secretario de Finanzas del gremio y ex precandidato a concejal por Unidad Ciudadana en la ciudad de Bahía Blanca, en las PASO de agosto pasado- se encontraba prófugo desde el jueves, cuando la Justicia ordenó la detención de los integrantes de la ex cúpula local de la Uocra.