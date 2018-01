Ginobili salió lesionado en el partido ante Altanta

Hoy 18:48 -

Apenas 4 minutos duró “Manu” Ginobili en la cancha. Durante el partido en el que San Antonio Spurs enfrentaba Atlanta Hawks, el bahiense tuvo que abandonar el campo de juego visibles gestos de dolor en su rostro.

No es común que un jugador como Ginobili pida el cambio, lo que encendió las alarmas del cuerpo médico del equipo. A pesar de ello, el parte médico informó que se trató solo de una contusión en el muslo derecho.

Manu Ginobili (right thigh contusion) will not return to today's game.