Fotos Bordón: "Tengo la sensación de que al Papa lo quieren utilizar"

16/01/2018 -

El embajador argentino en Chile, José Octavio Bordón, aseguró que tiene la sensación de que algunos sectores, en nuestro país, quieren "usar al papa Francisco". El diplomático, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, remarcó también que es su anhelo de que el Santo Padre visite la Argentina. "Como dice un sacerdote amigo, ese es otro de los nuevos misterios de la Iglesia", destacó al referirse si cuando cree que el Papa viajaría a su país de origen. "Yo espero que venga. Quizás me produce alguna sensación pero nunca me enojo porque, quizás, es una situación muy personal. Yo sé de la buena fe, yo sé de la paciencia y yo se que él siempre trata de estar más cerca de los que menos tienen. Quizás ahí encuentro alguna explicación. Aunque nunca le voy a preguntar por qué no viene tengo la confianza de que lo hace por alguna razón que está muy lejos de explicaciones partidistas. Él es profundamente argentino y quiere a su país", resaltó en la entrevista con EL LIBERAL. "Yo siempre digo que es equivocado, más allá de las buenas intenciones, analizar a Su Santidad como un político. El siempre está interesado y preocupado. Tiene un mensaje permanente hacia los que más sufren, hacia los más débiles. Es un hombre profundamente piadoso, de una profunda fe, un hombre que teniendo una vida religiosa es un anticlerical porque él cree que los hombres no deben estar al servicio de una iglesia sino que la iglesia, a través del mensaje de Cristo, para nosotros los cristianos, al servicio de los hombres. El nunca ha intentado la actitud clericalista. El se ha ocupado y predicado siempre de que reguemos no solamente vocaciones religiosas sino sociales, políticas", aseguró Bordón, quien conoce a Bergoglio desde hace más de cincuenta años. ¿Es verdad que el Papa tiene una relación ríspida con el presidente Macri? Esto es absolutamente irreal. Como Papa ha estado con dos gobiernos distintos. Hay gente que con buena, y otros con mala fe, hacen ciertos comentarios. El presidente Macri dice siempre que cuando Su Santidad decida venir a la Argentina lo va a esperar con los brazos abiertos.