"Me quieren ver llorar, pero no lo van a lograr"

16/01/2018 -

"Sé que me quieren ver llorar y doblegada, pero no lo van a lograr", fueron las palabras de la adolescente quien habló con el sitio digital BigBang News. Donde además aseguró: "Por un lado tengo impotencia, pero por el otro lado soy yo quien sabe toda la verdad". La estudiante de abogacía contó que sintió impotencia también al "escuchar tantas barbaridades y mentiras sobre lo que realmente pasó ese día". La principal y única imputada por el crimen de su ex novio dijo que aguarda que los peritos internacionales le den el visto bueno para declarar, recién entonces contará "toda su verdad".