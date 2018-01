Fotos En un diario íntimo, Nahir asegura que fue víctima de violencia de género

Integrantes de la familia de Nahir Galarza -la adolescente acusada de asesinar a su ex novio de dos tiros el pasado 29 de diciembre en Gualeguaychú- difundió un supuesto diario íntimo de la joven donde escribía que era víctima de violencia de género por parte del muchacho, quien la agredía ‘física y psicológicamente’. ‘Su manipulación, violencia psicológica y física durante tanto tiempo me llevó a cambiar mi forma de ser, a convertirme en una persona insegura, reservada y más callada’, sostiene uno de los párrafos que se supone escribió la estudiante de abogacía. En otro texto, la acusada de homicidio dice que Fernando la ‘trataba igualmente que a un objeto’ y que ‘no paraba de gritar, insultar, golpearme y golpear cosas agresivamente. El me culpaba de que se pusiera en ese estado’. Según el abogado de la adolescente, tiene como testigo de los hechos de violencia a una vecina de la casa donde vive la familia Galarza. ‘Muchos hablan del chico Fernando como que era una buena persona, pero lo he visto muy tomado, muy agresivo’, dijo en una declaración realizada ante los abogados defensores de Galarza y presentada ante el fiscal. ‘Lo que más me llamaba la atención eran las cosas que hacía él. Más de una vez he sentido los gritos de Nahir, decía cosas como ‘soltame, soltame’, ‘basta, dejame en paz por favor’’, explicó la mujer, quien agregó que vio ‘a Fernando que le pegaba a Nahir, le tiraba del cabello, la agarraba del cuello, le pegaba cachetadas, como sacado’, dijo la testigo. También dijo haber escuchado la madrugada del 25 de diciembre que Pastorizzo llamaba a Galarza y le exigía que saliera a abrirle la puerta, lo que se contradice con los últimos chats conocidos ayer en los cuales la víctima le contaba a sus amigos que esa madrugada fue atacado a golpes por Nahir y una amiga. El fiscal a cargo de la causa, Sergio Rondoni Caffa, aseguró que el diario íntimo que está haciendo circular en los medios la familia no forma parte del expediente en el que se investiga el homicidio de Pastorizzo y no tiene valor jurídico.