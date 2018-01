Fotos Temperley amargó al "Chacho" en el debut como DT de Racing

16/01/2018 -

Temperley le propinó anoche un amargo debut a Eduardo Coudet como entrenador de Racing, al superarlo por 1 a 0 gracias a la aplicación de la Ley del Ex, tras el gol convertido por el delantero Juan Ignacio Sánchez Sotelo, ante una muy buena cantidad de público en Mar del Plata, en la continuidad del Torneo de Verano. El Gasolero, con Gastón Esmerado como técnico, fue más práctico en el arco rival y aprovechó la definición de Sánche z Sot e lo a los 30 minutos del primer tiempo para festejar ante unos cinco mil hinchas en el estadio "José María Minella". No fue un buen debut para "Chacho" Coudet, porque se notó la falta de ritmo por la dura pretemporada y el equipo alternativo que presentó no tuvo un buen andamiaje. La próxima presentación de la Academia, para colmo, será el clásico frente a Independiente el próximo viernes, también en Mar del Plata, pero ya con su equipo titular. Muy pocas chances de peligro habían ocurrido hasta la apertura del marcador para el Gasolero. En el complemento, la Academia intentó asumir un poco más de protagonismo, ante un rival que gastó su energía en defender la ventaja.