Macron recibirá a Mauricio Macri en una audiencia privada el 26 de enero

Fotos ENCUENTRO. El presidente Macri se dirigirá al Palacio del Eliseo para un encuentro con el presidente francés Emmanuel Macron.

16/01/2018 -

El presidente Mauricio Macri culminará su viaje a Rusia y Suiza en París, con un encuentro personal y una comida el 26 de enero con su colega francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte, junto a la primera dama Juliana Awada.

Desde Davos a París para un intento de "entente cordiale" entre Francia y Argentina para superar las tensiones de una deuda argentina no pagada de gas que proviene de la dictadura militar, que la administración Macri se había comprometido a honrar ante el ex presidente socialista Francois Hollande y no pagó, según informó el diario Clarín.

Macri y su delegación, sin periodistas a bordo, llegarán en su avión privado muy tarde el 25 a París y se alojarían en el hotel George V.

Las actividades oficiales se iniciarán con un desayuno en el Medef, sede de los capitanes de la industria francesa, con 60 empresarios sentados en la mañana del 26 de enero.