"Si me toca hacer un gol se grita, al único que no le gritaría es a Velez"

16/01/2018 -

Lucas Pratto, aseguró que espera jugar unos minutos ante Boca Juniors el domingo en Mar del Plata, en lo que sería su debut con la camiseta de River, y también aseguró que gritaría un gol. "Espero poder debutar y jugar al menos unos minutos contra Boca en Mar del Plata, sería muy lindo. Y si me toca hacer un gol se grita, porque al único que no le gritaría es a Vélez, pero hay que esperar a ver qué decide Marcelo (Gallardo) y cómo me ve en estos días", indicó Pratto a radio La Red.

Además, el goleador adelantó: "Voy a usar la casaca 27, es el día que nació mi hija y fue una de las razones que pesaron. Mi objetivo es hacer entre 20 y 25 goles que son los que hice en mis primeros años en Brasil, ojalá lo pueda cumplir".

En tanto acerca de la Copa Libertadores, Pratto comentó: "Jugué las últimas 5 copas y no pude llegar a instancias finales, es una deuda pendiente que tengo y que espero que se dé en un club como River que está acostumbrado a este tipo de torneos".

Pratto, además, destacó que no le pesa la cotización que tuvo su pase y agregó: "No es una presión, mi idea es venir y lograr títulos y que se cumplan los objetivos, por eso mi primer deseo es que podamos ganar la Supecopa y terminar el semestre lo mejor posible en la Libertadores y la Superliga".

Finalmente, el atacante destacó: "Me encontré con un grupo humilde, me hacen sentir muy bien, estoy muy cómodo, acá hay que seguir la línea de respeto que marcan los grandes ídolos que tiene el club".