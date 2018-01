Actriz argentina relató sus encuentros con el polémico productor de Hollywood

16/01/2018 -

En Estados Unidos, la actriz y cantante argentina, Mía Maestro logró un importante reconocimiento tras participar en la seria "Alias", adonde interpretó a Nadia Santos. Y según contó a la revista Hola! su inmersión en Hollywood no estuvo exenta de situaciones de acoso.

Sobre el productor Harvey Weinstein, quien recibió numerosas denuncias por acoso y abuso sexual, dijo que sabía de su reputación porque "las mujeres nos protegemos mucho entre nosotras. Amigas como Salma (Hayek) y Ashley (Judd) siempre me avisaron con quién podía llegar a vivir una situación incómoda y las veces que me reuní con Weinstein fui acompañada por alguna ejecutiva de Miramax que sabía del peligro de la situación y me respaldaba", contó en la entrevista a la revista Hola! que fue reproducida por Clarín.

Y agregó: "De hecho, rechacé muchas invitaciones de él, incluyendo ser su acompañante en una edición de los premios Oscar".

Mía admitió que no obtuvo muchas papeles tras rechazar subir a un cuarto de hotel.