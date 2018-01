"Tini" no se cansa de buscar nuevas maneras de mostrar su arte

16/01/2018 -

La actriz y cantante Martina "Tini’" Stoessel logró sobrevivir a "Violetta", el personaje de la tira de Disney con la que saltó a la fama mundial. Ahora con su trabajo solista se ganó un lugar destacado en la escena pop internacional y espera con ansiedad el lanzamiento de su nuevo disco.

"Es completamente diferente a mi primer trabajo solista. Encontré una faceta nueva mía que quizás ni yo sabía que existía, que la tenía en la sangre", aseguró la artista sobre su nuevo trabajo, en una entrevista con Télam.

Anoche, "Tini" Stoessel brindó un show gratuito en el marco del ciclo "Acercarte", en Mar del Plata, el cual se extenderá hasta fin de mes y que también anuncia recitales de Dread Mar I, Los Caballeros de la Quema, Chano, el Chaqueño Palavecino y Miranda!

Antes de pisar el escenario, la artista se refirió a esa nueva "Tini" Stoessel que está en plena construcción: "Es una chica argentina que vivió un montón de cosas a lo largo de su vida, cosas que la hicieron crecer como persona, pero que no deja de ser argentina, ni de haber vivido casi toda su vida acá. Presentar por primera vez mi show en Mar del Plata me pone muy feliz", le dijo a Télam.

Y agregó: "Siempre pienso en qué es lo que quiere ver la gente. Obviamente a la hora de armar un show también lo pienso desde mi lugar, en qué me gustaría que me propongan cuando yo voy a ver un show".

Martina "Tini" Stoessel no está ajena a todos los cambios que la modernidad ha impuesto al mundo artístico. "Es muy complejo, porque hoy en día la música y ser artista no es lo que era antes. Hoy de hecho casi no se hacen discos, y cambió todo. Por un lado está buenísimo porque un celular te da la posibilidad de que te conozca una persona que está en la otra punta del mundo, que ni siquiera sabe decir ‘hola’ en español y conoce tu música. Y eso quizás antes no pasaba o tardaba mucho tiempo más en conocerla. Pero creo que igualmente lo que da más posibilidades de seguir una carrera como artista son los shows en vivo y el tener la posibilidad de hacer una gira. Hay que buscar un punto medio entre eso y las plataformas que van surgiendo, para poder seguir creciendo y dedicarse a lo que ama y que la gente lo pueda disfrutar", señaló.

La exVioletta ahondó en esa manera especial de ser artista que le acerca esta modernidad y que le da, incluso, la libertad para cambiar de estilo cuando ella lo desee.

"Antes quizás sucedía que yo cantaba solo esto y lo iba a hacer el resto de mi vida. Yo soy una artista que no me encuentro solamente en un estilo, porque me gustan muchos. Y creo que hoy el mundo está abierto a verte en diferentes facetas, a verte en una balada súper aprincesada, y de repente salir con un tema que tenga reggaeton, y que sea súper urbano, y que te vean bailando con bailarinas. Están abiertos a ese tipo de cambios. Y yo me considero así, porque no todos los días me despierto igual, ni todos los días tengo las ganas de hacer lo mismo. Siempre estoy buscando cosas nuevas", explicó.